Тренер: тащите себя в спортзал, подобно Мюнхгаузену

Sputnik, Владимир Бегунов.

По словам Агрба, не стоит изнурять себя диетами и лекарствами, достаточно помнить несколько правил и любить себя, свое тело.

"В инкубационный период простудных заболеваний можно обойтись без лекарств, принимая, к примеру, большое количество жидкости", — рассказывает методист лечебной физкультуры.

Вместо диеты, как говорит Арзадин Агрба, достаточно питаться часто, но понемногу. Естественно, стоит исключить жирную, жареную пищу, майонез, есть как можно больше овощей.

Однако, по словам тренера, здесь есть одна оговорка, — всякая диета бессмысленна без физических упражнений.

Радиоинтервью с Арзадином Агрба слушайте здесь >>

"Прислушивайтесь к своему организму, он вам подскажет, что ему требуется, — говорит Агрба. — Найдите в себе силы после работы выйти погулять и пройти не менее трех километров каждый вечер".

Очень хорошим комплексом упражнений Арзадин Агрба считает систему Пилатес. Это месячный комплекс от двенадцати до восемнадцати упражнений, которые надо делать ежедневно.

© Sputnik. Алексей Филиппов Инструктор Агрба: разминайте свой хребет

Для занятий по системе Пилатес требуется минимальное количество инвентаря дома: коврик, пара гантель и узкая скамейка. Сам комплекс упражнений можно найти на видео в интернете, он построен на растяжках и скручиваниях. День ото дня нагрузка на мышцы увеличивается.

"Достаточно вытерпеть месяц тренировок, потом организм перестроится, и занятия станут необходимым пунктом в распорядке дня, — рассказывает тренер. – Но, если вам сложно неделями заставлять себя заниматься дома, берите себя за шкирку, как барон Мюнхгаузен, и тащите в спортзал".

Кроме того, по словам Агрба, весной очень важно правильно одеваться, чтобы избавить тело от потливости и сквозняков. Особенно влиянию сквозняков подвержен позвоночник.

Как говорит тренер, весна – хорошее время заняться своим телом, чтобы с началом курортного сезона не стыдно было показаться на пляже в купальнике.

Смена времен года оказывает заметное влияние на психологическое состояние человека. Психолог Фергана Мехмангызы в интервью Sputnik Азербайджан рассказывала, что люди, подверженные переменам состояния во время смены сезонов, в весенний период впадают в депрессию, переживают панические атаки.

"Влияние смены сезонов на состояние человека связано с биологическими факторами, — объяснила Мехмангызы. - Люди с генетической предрасположенностью чаще подвержены весенней депрессии. При каждой смене сезона человеческий организм старается адаптироваться к био-, психо- и социальным ритмам. У некоторых людей биологические часы тяжело привыкают к новым условиям".

Психолог отметила также, что наблюдаемое весной изменение уровня некоторых гормонов эндокринной системы (серотонина, мелатонина) становится причиной депрессивных мыслей. Вместе с тем причиной весенней депрессии могут стать анемия, авитаминоз, а также другие физиологические и органические факторы.

По мнению психолога, единственный способ избавиться от весенней депрессии – это здоровый сон, здоровое питание, пребывание на свежем воздухе и занятия спортом.