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Благовещение Пресвятой Богородицы в сухумском соборе

Иерей Аплиаа: праздник Благовещения важен не только для православных

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (16)
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Православные отмечают один из самых важных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы в пятницу 7 апреля.

СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Амра Амичба.  Праздник Благовещения важен для всех людей, не только для православных. Об этом сказал управляющий Абхазской Православной Церковью, иерей Виссарион (Аплиаа) после Божественной литургии, прошедшей в Сухумском кафедральном соборе. 

Видео об этом смотрите здесь >>

Священнослужитель напомнил, что именно в этот день к Деве Марии явился ангел и сообщил о том, что она родит Иисуса Христа. 

Христиане держат свечи, зажженные от Благодатного огня в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Архивное фото.
© AFP/ AHMAD GHARABLI
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"На ее удивление, как она может родить без мужчины, архангел Гавриил отвечает, через Дух Святой. Она в это поверила. Стояла в церкви и слушала священное писание: есть хотение женское, мужское, а есть хотение небесного Отца нашего. Этот сосуд, который избран был через Богородицу", — сказал иерей.

Он отметил, что праздник имеет особое значение для Сухумского кафедрального собора.

"Не зря наш столичный кафедральный собор носит имя Благовещения. Чтобы действительно мы научились говорить, внимательно слушать то благое вещание, которое дано нам через священное писание", — подчеркнул управляющий. 

Благовещение, третий по значению праздник после Пасхи и Рождества Христова, входит в число двенадцати важнейших праздников православия. 

Благовещение отмечается за девять месяцев до Рождества и выпадает в срок между четвергом третьей недели Великого поста и средой Пасхальной недели.

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (16)


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