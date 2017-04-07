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Благовещение в Абхазии

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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (18)
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Все новости
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
  • Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
© Sputnik. Томас Тхайцук
Управляющий Абхазской Православной Церковью иерей Виссарион (Аплиаа) (справа) во время богослужения в праздник Благовещения в Благовещенском кафедральном соборе в Сухуме.

Православные во всем мире отмечают один из самых важных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Именно в этот день к Деве Марии явился ангел и сообщил о том, что она родит Иисуса Христа.

В честь праздника в Сухумском кафедральном соборе прошла Божественная литургия, на которую пришли многочисленные прихожане, верующие. 

По словам управляющего Абхазской Православной Церковью иерея Виссариона (Аплиаа), праздник Благовещение важен для всех людей, не только для православных. 

Он отметил, что праздник очень важен для Сухумского кафедрального собора, который посвящен Благовещению Пресвятой Богородицы. 

Благовещение, третий по значению праздник после Пасхи и Рождества Христова, входит в число двенадцати важнейших праздников православия. 

Праздник Благовещения отмечается за 9 месяцев до Рождества и выпадает в срок между четвергом третьей недели Великого поста и средой Пасхальной недели.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Видео об этом смотрите здесь >>

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (18)


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Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
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