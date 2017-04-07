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Благовещение в Сухумском соборе: кадры литургии

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(1:43 / 14.98Mb / просмотров видео: 22)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Православные во всем мире отмечают один из самых важных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы, именно в этот день к Деве Марии явился ангел и сообщил о том, что она родит Иисуса Христа. В честь праздника в Сухумском кафедральном соборе прошла Божественная литургия, на которую пришли многочисленные прихожане, верующие.

В честь праздника в Сухумском кафедральном соборе прошла Божественная литургия, на которую пришли многочисленные прихожане, верующие. 

По словам управляющего Абхазской Православной Церковью, иерея Виссариона (Аплиаа), праздник Благовещения важен для всех людей, не только для православных. 

Он отметил, что праздник очень важен для Сухумского кафедрального собора, который посвящен Благовещению Пресвятой Богородицы. 

"Не зря наш столичный кафедральный собор носит имя Благовещения. Чтобы действительно мы научились говорить, внимательно слушать то благое вещание, которое дано нам через священное писание", — подчеркнул управляющий Абхазской Православной Церковью. 

Благовещение, третий по значению праздник после Пасхи и Рождества Христова, входит в число двенадцати важнейших праздников православия. 

Праздник Благовещения отмечается за 9 месяцев до Рождества и выпадает в срок между четвергом третьей недели Великого поста и средой Пасхальной недели.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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