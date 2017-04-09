Чачхалия о 75-летии Ткуарчала: несмотря на все сложности, мы не сдаемся

"9 апреля пройдут мероприятия в семейном кругу, так сказать. На весь день расписаны мероприятия, в которых будут принимать участие местные коллективы. По решению оргкомитета, 27 августа в День шахтера мы проведем большое праздничное мероприятие, куда пригласим всех выходцев города Ткуарчал, гостей, — сообщила Чачхалия. — Поздравляю всех ткуарчалцев и тех, кто считает себя ткуарчалцами, с юбилейным праздником".

Ткуарчал был основан как индустриальный центр Абхазии в 1942 году. Отечественная война народа Абхазии 1992—1993 годов нанесла городу тяжелый урон. Во время войны город пережил длительную блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Ткуарчалу присвоено почетное звание Город-герой.