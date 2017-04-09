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Ткуарчал: черное и белое

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  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
  • Старый Ткуарчал
© Фото: из архива госмузея Абхазии
Ткуарчал был основан как индустриальный центр Абхазии в 1942 году.

Ткуарчал был основан как индустриальный центр Абхазии в 1942 году.

Ткуарчал – уникальное место. Это город, который полностью окольцован горами, и только одна дорога ведет на въезд и выезд. 

Полную версию интервью с главой администрации Ткуарчалского района читайте здесь>>

Полную версию радиоинтервью с главой администрации Ткуарчалского района слушайте здесь>>

Интересна и по-своему уникальна архитектура города. Большинство административных и общественных зданий, а также жилой фонд в центральной части Ткуарчала были построены пленными немецкими солдатами (после 1943–44 годов). В проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это оставило неповторимый след в архитектуре города и сделало его непохожим на все остальные малые города СССР.  


Теги:
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