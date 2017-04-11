Без шансов: работали Вуду, Бену, Гугл и Биги

Бойцы подразделения "Нэрс" подготовили для корреспондентов Sputnik настоящее шоу. Они разыграли сценарий своих тренировок в лучших традициях зарубежных фильмов, подойдя к этому креативно и со всей ответственностью.

По сценарию, на них была возложена задача освободить заложника, который удерживался террористами на втором этаже одного из заброшенных зданий промзоны Бзыбта.

Сосредоточенность и серьезность бойцов, обстановка и атмосфера вокруг, террористы и заложник, автоматы и пистолеты – лучшего места для съемок найти сложно. Информационное агентство Sputnik подготовило фотоленту с военно-тактических игр страйкбол.

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