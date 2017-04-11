17:47 11 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

"Вуду" и его команда: кадры "спецоперации" в промзоне Бзыбта

Получить короткую ссылку
23230

Новости

Все новости
Все новости
(2:28 / 20.44Mb / просмотров видео: 61)
Sputnik / Томас ТхайцукБадри Есиава/Music by Roller Genoa
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава/Music by Roller Genoa

В гагрское подразделение "Нэрс" по военно-тактическим играм в страйкбол входят восемь человек в возрасте от 17 до 35 лет. По сценарию ребята разделились на "террористов" и "спецназ".

На втором этаже, заброшенного здания Бзыбского завода по производству щебня "террористы" удерживали "заложника". "Сняли" через оконный проем часового двумя выстрелами из пистолета. 

Тихо и аккуратно прошли по коридору к  лестнице, которая вела на этаж с "заложником". Быстро пробежав длинный и темный коридор, подошли к дверному проему комнаты, в которой сидел "объект" спасательной операции в окружении двух "террористов". 

"Граната!" —  громко закричал один из похитителей и получил пластиковую "пулю". 

Второго террориста из положения лежа ликвидировал 17-летний страйкболист Астан Бения с позывным "Бену". 

"Заложник" на свободе, но на обратном пути команду поджидала засада. Один из бойцов получил "ранение". 

"Шумовая", — эхом отдалось в помещении, и от громкого хлопка "террорист" схватился за голову. 

Для свободного и безопасного отхода страйкболисты бросили дымовую шашку и в лучших традициях голливудского блокбастера вышли на улицу сквозь густой дым. Миссия выполнена.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Фотоленту об этом смотрите здесь >>



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Страйкбол на Бзыби
Без шансов: работали Вуду, Бену, Гугл и Биги
Я чувствую вашу любовь: Валерия Адлейба обратилась к зрителям Ты супер!
Я чувствую вашу любовь: Валерия Адлейба обратилась к зрителям "Ты супер!"
Весенний поллиноз в Абхазии
Аллергику в помощь: все о поллинозе

Соцсети

Sputnikabkhazia