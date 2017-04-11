"Вуду" и его команда: кадры "спецоперации" в промзоне Бзыбта

На втором этаже, заброшенного здания Бзыбского завода по производству щебня "террористы" удерживали "заложника". "Сняли" через оконный проем часового двумя выстрелами из пистолета.

Тихо и аккуратно прошли по коридору к лестнице, которая вела на этаж с "заложником". Быстро пробежав длинный и темный коридор, подошли к дверному проему комнаты, в которой сидел "объект" спасательной операции в окружении двух "террористов".

"Граната!" — громко закричал один из похитителей и получил пластиковую "пулю".

Второго террориста из положения лежа ликвидировал 17-летний страйкболист Астан Бения с позывным "Бену".

"Заложник" на свободе, но на обратном пути команду поджидала засада. Один из бойцов получил "ранение".

"Шумовая", — эхом отдалось в помещении, и от громкого хлопка "террорист" схватился за голову.

Для свободного и безопасного отхода страйкболисты бросили дымовую шашку и в лучших традициях голливудского блокбастера вышли на улицу сквозь густой дым. Миссия выполнена.

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