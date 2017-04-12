Парламентский дебют: один спикер, три вице-спикера и два отказа

Бадрак Авидзба, Sputnik.

После двух туров парламентских выборов, которые сопровождались острой политической борьбой и перевыборами на одном из участков, население Абхазии с большим любопытством ждало новостей о том, кто возглавит законодательную власть в республике.

Первое заседание

Надо отметить, что к первому заседанию нового абхазского Парламента были предприняты усиленные меры безопасности. Вокруг здания Кабинета Министров, где проходило собрание, дежурили наряды милиции, а у входа в здание сотрудники проверяли паспорта и сумки.

До начала мероприятия люди обсуждали и делали предположения о том, кто может стать спикером Народного Собрания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба обещал поддержку депутатам Парламента шестого созыва

После небольшого опоздания заседание началось. По устоявшейся традиции, первое заседание нового созыва Парламента проводил самый старший по возрасту депутат, на сей раз им стал Валерий Кварчия. Тогда еще мало кто мог предположить, что самый опытный депутат возглавит законодательную ветвь власти.

До процедуры выдвижения кандидатов в спикеры, президент Хаджимба напутствовал парламентариев, и отметил, что исполнительная власть будет поддерживать деятельность Парламента.

"Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку, на тесное и конструктивное сотрудничество с Кабинетом Министров, со всей системой исполнительной власти по решению задач в области экономического развития, социальной политики – всего, что напрямую связано с благополучием и безопасностью граждан и страны в целом", — заявил глава государства.

Самый опытный — в спикеры

Валерий Кварчия обратился к избранным депутатам, чтобы они внесли предложения по кандидатурам на должность спикера. Первым же прозвучало его имя.

Лаша Ашуба выдвинул кандидатуру Батала Табагуа, отметив, что его кандидатура наиболее компромиссная. А Илья Гуния, который впервые был избран депутатом законодательного органа страны, отклонил свою кандидатуру на место спикера, объяснив это решение отсутствием опыта.

Илья Гуния — ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжден орденом "Леона", с декабря 2014 года возглавляет ветеранскую организацию "Аруаа".

После того, как кандидатуры Валерия Кварчия и Батала Табагуа были одобрены депутатами, народные избранники уединились для тайного голосования. Все с интересом ждали, каким же будет результат голосования. Спустя более получаса томительного ожидания глава счетной комиссии Валерий Агрба сообщил, что согласно полученным результатам голосования, Валерий Кварчия был избран спикером шестого созыва Народного Собрания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новым спикером Парламента Абхазии избран Валерий Кварчия

После голосования Валерий Кварчия рассказал Sputnik о том, что перед Парламентом нового созыва стоят большие задачи.

"В стране уже принято много законов, но законотворческий процесс не имеет предела. Для того, чтобы исполнительная власть эффективно выполняла задачи. стоящие перед ней, она должна иметь соответствующие законы. Мы должны принять закон об образовании, который не принят до сих пор. Для того, чтобы закон о языке работал, необходимо создать подзаконные акты, и так далее", — подчеркнул Кварчия.

Депутат, Герой Абхазии Батал Табагуа рассказал о том, что будет ставить вопрос об открытости работы Народного Собрания, о вещании заседаний в прямом эфире.

"У меня есть предложение о том, чтобы все сессии Парламента транслировались в прямом эфире, или же в полном объеме записывались, для того чтобы люди могли посмортеть. Потому что люди избирали нас, и они хотят видеть, чем занимаются их избранники", — считает он.

Табагуа отметил, что избранный спикер Валерий Кварчия имеет большой опыт работы, и добавил, что главная задача Парламента — укрепление правоохранительных органов.

Валерий Кварчия в третий раз избирается в Парламент страны. Парламентарий в пятом созыве работал председателем Комитета по языковой политике и демографии. Был также членом Комитета по образованию, науке, культуре, религии, делам молодежи и спорту, с ноября 2016 года был вице-спикером Парламента.

Вице-спикеры в помощь

После избрания спикера настал черед вице-спикеров. На должности вице-спикеров были выдвинуты четыре кандидатуры: Михаил Сангулия, Левон Галустян, Саид Харазия, когда представили единственную представительницу женского пола в Парламенте, Натали Смыр, в зале раздались громкие и продолжительные аплодисментами. Однако Натали Смыр шансом не воспользовалась, и, по примеру Ильи Гуния, взяла самоотвод.

"Я должна поблагодарить всех за теплые слова, но я новый человек в Парламенте, мне все в новинку, дайте немножко времени", — подчеркнула Натали Смыр.

По итогам тайного голосования, Михаил Сангулия стал вице-спикером. Он был депутатом предыдущего, пятого созыва, работал заместителем председателя Комитета по обороне и национальной безопасности, входил в Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками.

Левона Галустяна коллеги также назначили вице-спикером. Он в Парламенте уже начинает свой второй депутатский срок. В пятом созыве работал в Комитете по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и в Комитете по образованию, науке, культуре, религии, делам молодежи и спорту.

В числе многих законов, над которыми работал Галустян, были изменения в закон "О средствах массовой информации", согласно которому, все новые интернет-ресурсы обязательно должны пройти регистрацию в Министерстве юстиции Абхазии.

Избранный сегодня вице-спикером Саид Харазия был в Комитете по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, а так же в Комитете по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Харазия был автором действующего закона запрещающего проведение аборотов в Абхазии.

Следующее заседание нового шестого созыва Парламента Абхазии состоится 18 апреля.