Галустян о поправках в закон о СМИ: 100 дней на перерегистрацию

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Средства массовой информации, работающие в Абхазии, должны пройти в течение ста дней перерегистрацию в Министерстве юстиции, согласно внесенным изменениям в закон "О средствах массовой информации", об этом в интервью радио Sputnik сообщил депутат Парламента республики Левон Галустян.

"Одна из статей этого закона гласит о том, что в трехмесячный срок средства массовой информации должны пройти перерегистрацию в Министерстве юстиции. Фактически, у руководителей, учредителей СМИ есть сто дней на соответствующую процедуру. Раньше они никого не ставили в известность, начинали свою деятельность в Абхазии, собирали и тиражировали информацию. Те же самые правила сегодня предъявляются и сетевым изданиям. Особых сложностей не вижу. Есть сто дней — этого срока достаточно, чтобы пройти все эти формальности в Минюсте", — сказал Галустян.

Парламентарий отметил, что главной задачей изменений стало приведение в соответствие всех средств массовой информации, которые работают на территории страны. Речь, подчеркнул он, в первую очередь идет о печатных и электронных СМИ, так называемых сетевых изданиях.

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"В последнее время наблюдается рост сетевых изданий, и часто их деятельность вызывает вопросы у наших граждан, так как некоторые сталкиваются с дискриминационной информацией, по отношению к другим осуществляется целенаправленная информационная война", — сообщил депутат.

Левон Галустян уточнил, что были конкретные случаи, когда появлялись сайты-однодневки, на страницах которых появлялась не совсем правдивая информация, порочащая честь и достоинство граждан Абхазии, которые никак не могли защитить себя, так как у ресурсов не было никаких выходных данных.

Изменения в закон "О средствах массовой информации" Парламент Абхазии внес в пятницу 10 февраля. Впервые закон о СМИ был принят в 2004 году.



