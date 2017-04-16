Православные Абхазии встретили Пасху

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Православные христиане Абхазии встретили Пасху, во всех храмах республики прошли церковные богослужения.
До начала пасхальной службы в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы верующие зажгли свечи от Благодатного огня, частицу которого из Иерусалима привезли абхазские паломники.
Пасхальное богослужение в Сухумском кафедральном Соборе вел иерей Виссарион (Аплиаа). Настоятель храма и президент Абхазии Рауль Хаджимба встретили у ворот церкви паломников, которые привезли Благодатный огонь, после чего вместе со всеми верующими зашли в церковь и зажгли огонь в церкви.
"Поздравляю всех христиан с этим великим праздником, не теряйте веру, так как любовь господа никогда не покидает нас. Хочется, чтобы люди больше обращались к всевышнему, были к нему ближе, не отходили от его слова и не забывали о том, что главное в человеке — это душа", — уверен прихожанин храма Федор.
Пасхальное богослужение началось в 23.00 с полунощницы. В полночь прихожане во главе с настоятелем храма совершили Крестный ход.
Фотоленту с пасхальной службы смотрите здесь >>
Затем прошло служение пасхальной утрени, которая переходит в Божественную литургию святого Иоанна Златоуста. На Пасху верующие, соблюдавшие пост и прошедшие исповедь, причастились.
В 2017 году православная и католическая Пасха выпадают на один и тот же день.
В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".
В христианской церкви наименование "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом – от земли к небу.
Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он "воскрес, яко Бог". Оно открыло славу Его Божества, сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте, подобно преступникам и разбойникам, которые были казнены вместе с ним.
Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.