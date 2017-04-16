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Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе

Православные Абхазии встретили Пасху

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (46)
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Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха— главный праздник православных христиан, его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи - Песаха.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Православные христиане Абхазии встретили Пасху, во всех храмах республики прошли церковные богослужения.

До начала пасхальной службы в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы верующие зажгли свечи от Благодатного огня, частицу которого из Иерусалима привезли абхазские паломники.

Распятие и свечи
© Sputnik.
Частицу Благодатного огня доставили в Сухумский кафедральный собор

Пасхальное богослужение в Сухумском кафедральном Соборе вел иерей Виссарион (Аплиаа). Настоятель храма и президент Абхазии Рауль Хаджимба встретили у ворот церкви паломников, которые привезли Благодатный огонь, после чего вместе со всеми верующими зашли в церковь и зажгли огонь в церкви.

"Поздравляю всех христиан с этим великим праздником, не теряйте веру, так как любовь господа никогда не покидает нас. Хочется, чтобы люди больше обращались к всевышнему, были к нему ближе, не отходили от его слова и не забывали о том, что главное в человеке — это душа", — уверен прихожанин храма Федор.

Пасхальное богослужение началось в 23.00 с полунощницы. В полночь прихожане во главе с настоятелем храма совершили Крестный ход. 

Фотоленту с пасхальной службы смотрите здесь >>

Затем прошло служение пасхальной утрени, которая переходит в Божественную литургию святого Иоанна Златоуста. На Пасху верующие, соблюдавшие пост и прошедшие исповедь, причастились.

В 2017 году православная и католическая Пасха выпадают на один и тот же день.

В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

Абхазские паломники с Благодатным огнем выехали из Иерусалима в Абхазию
© Sputnik. Роберт Джопуа
Абхазские паломники с Благодатным огнем выехали из Иерусалима в Абхазию

Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".

В христианской церкви наименование "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом – от земли к небу.

Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он "воскрес, яко Бог". Оно открыло славу Его Божества, сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте, подобно преступникам и разбойникам, которые были казнены вместе с ним.

Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (46)


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