Пасха в Сухумском соборе: кадры богослужения

Православные христиане Абхазии встретили Пасху, во всех храмах республики прошли церковные богослужения. До начала пасхальной службы в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы верующие зажгли свечи от Благодатного огня, частицу которого из Иерусалима привезли абхазские паломники.

Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".

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