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Пасха в Сухумском соборе: кадры богослужения

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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (47)
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© Sputnik / Илона Хварцкия БаАдрак Авидзба

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха— главный праздник православных христиан, его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи - Песаха.

Православные христиане Абхазии встретили Пасху, во всех храмах республики прошли церковные богослужения. До начала пасхальной службы в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы верующие зажгли свечи от Благодатного огня, частицу которого из Иерусалима привезли абхазские паломники.

Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческому слову "страдаю". 

Подробнее об этом читайте здесь >>

Фотоленту с пасхальной службы смотрите здесь >>

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (47)


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