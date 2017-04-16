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Молитвы, свечи, Благодатный огонь: пасхальная ночь в Сухумском Соборе

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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (46)
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  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
  • Пасхальная служба в сухумском кафедральном соборе
© Sputnik / Илона Хварцкия
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха— главный праздник православных христиан, его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи - Песаха.

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха— главный праздник православных христиан, его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи - Песаха.

Православные христиане Абхазии встретили Пасху, во всех храмах республики прошли церковные богослужения. До начала пасхальной службы в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы верующие зажгли свечи от Благодатного огня, частицу которого из Иерусалима привезли абхазские паломники.

Пасхальное богослужение в Сухумском кафедральном Соборе вел иерей Виссарион (Аплиаа). Настоятель храма и президент Абхазии Рауль Хаджимба встретили у ворот церкви паломников, которые привезли Благодатный огонь, после чего вместе со всеми верующими зашли в церковь и зажгли огонь в церкви.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (46)


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