Молитвы, свечи, Благодатный огонь: пасхальная ночь в Сухумском Соборе

Православные христиане Абхазии встретили Пасху, во всех храмах республики прошли церковные богослужения. До начала пасхальной службы в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы верующие зажгли свечи от Благодатного огня, частицу которого из Иерусалима привезли абхазские паломники.

Пасхальное богослужение в Сухумском кафедральном Соборе вел иерей Виссарион (Аплиаа). Настоятель храма и президент Абхазии Рауль Хаджимба встретили у ворот церкви паломников, которые привезли Благодатный огонь, после чего вместе со всеми верующими зашли в церковь и зажгли огонь в церкви.

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