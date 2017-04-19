Самолет Лаврова взял курс на Россию: визит в Абхазию завершился

СУХУМ, 19 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Самолет главы российского внешнеполитического ведомства вылетел из сухумского аэропорта, двухдневный рабочий визит в Абхазию министра иностранных дел России Сергея Лаврова завершился, сообщает с места события корреспондент Sputnik.
В сухумском аэропорту Бабушара министра иностранных дел России Сергея Лаврова провожали глава МИД Абхазии Даур Кове, посол России в Абхазии Семен Григорьев, премьер-министр Беслан Барциц, посол Абхазии в РФ Игорь Ахба, глава Абхазской православной Церкви Виссарион Аплиаа.
19 апреля Рауль Хаджимба и Сергей Лавров провели двухсторонние переговоры. Затем глава МИД России прогулялся по набережной Сухума, побывал на знаменитой Брехаловке и посетил Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера (РУСДРАМ).
18 апреля глава внешнеполитического ведомства России и президент Абхазии Рауль Хаджимба приняли участие в официальном открытии нового здания Посольства России в Абхазии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным рабочим визитом 18 апреля.