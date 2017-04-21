Открылась продажа "единых билетов" из России в Абхазию

СУХУМ, 21 апр — Sputnik, Амра Амичба. С 21 апреля талон, дающий право на перевозку автомобильным транспортом от и до железнодорожного вокзала Адлер, можно приобрести одновременно с железнодорожным билетом. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-секретарь Единой транспортной дирекции Елена Лосева.

По ее словам, оформить "единый билет" можно за 60 суток до отправления поезда и не позднее, чем за 24 часа до времени начала автобусной перевозки в билетных кассах АО "ФПК". О дате открытия продаж на официальном сайте ОАО "РЖД" будет сообщено дополнительно.

"Прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлер пассажиры смогут совершить пересадку на автобусы, следующие в такие города Абхазии, как Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум. Перевозка осуществляется также в обратном направлении. Одним из преимуществ для пассажиров, следующих по "единому билету" в Абхазию, является приоритетное прохождение государственной российско-абхазской границы", — подчеркнула Лосева.

Возврат неиспользованного талона осуществляется не позднее, чем за 12 часов до начала перевозки автотранспортом (с удержанием сбора за операцию возврата в размере 60 руб. 60 коп.).

Время ожидания пересадки с поезда на автобус в населенные пункты Республики Абхазия составит не менее 30 минут, в обратном направлении – от 4 часов.

При проезде автомобильным транспортом пассажир имеет право бесплатного провоза с собой (кроме мелких вещей) ручной клади весом не более 25 килограммов, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120 сантиметров. Перевозка животных запрещена.

Стоимость проезда автоэкспрессом от железнодорожного вокзала Адлер составляет: в Гагру – 550 руб., в Пицунду – 700 руб., в Гудауту – 850 руб., в Новый Афон – 1000 руб., в Сухум – 1200 руб. Для детей до 5 лет в сопровождении взрослых проезд бесплатный (с предоставлением отдельного места).

АНО "ЕТД" организовывала перевозки пассажиров по "единому билету" в Крым. С 2014 года по "единому билету" было перевезено более одного миллиона пассажиров.