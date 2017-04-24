Вегетарианец Балу: воспитание медведя с пеленок

Амра Амичба, Sputnik.

Родился Балу зимой, и это стало первым знаком того, что у медвежонка будет не все так, как у сородичей.

"Я в лесу обнаружил логово с маленьким медвежонком. Понаблюдав день-два, понял, что к нему никто не придет покормить, а он уже начал скулить от голода. Полагаю, незадачливые охотники убили медведицу, не предполагая, что у нее есть потомство, ведь зимой обычно медведи впадают в спячку", — рассказал Алмасхан Ченгелия.

Оставить медвежонка на месте означало обречь его на верную смерть, и житель села Ткуарчал решил приютить косолапого сироту. По словам Алмасхана, лесной беспризорник был совсем крохотный, весил полкило, у него даже глаза еще не открылись.

© Фото: предоставлено семьей Ченгелия Медведь Балу в детстве

Принес медвежонка домой, отец Омар назвал его Балу, как в мультфильме, и передал в заботливые руки мамы Мананы. И с этого дня, можно сказать, в семье появился младенец: понадобилось все, что нужно ребенку, вплоть до подгузников, пеленок, боди (детская одежда — ред.) и бутылочки с соской.

Видео смотрите здесь>>

Фотоленту смотрите здесь>>

"Мы не могли его оставить на улице в январе. Камин ночью затухает, теряя тепло. Что оставалось делать, уложили медвежонка с собой в постель, предварительно подстелив под него пеленку с клеенкой. Прямо как к ребенку, приходилось ночью вставать и каждые три часа давать молоко. Не дашь — начинал вопить", — вспоминает Манана Ченгелия.

Несколько месяцев кормили его исключительно буйволиным молоком, как сказала Манана, оно более густое, жирное и питательное. А первая попытка перейти на кормление манной кашей закончилась расстройством кишечника.

© Sputnik / Томас Тхайцук Медведь Балу

"Видно, рано было еще переходить на каши. Чтобы отрегулировать работу кишечника, несколько дней держали его на диете, давали только сладкий чай, — заметила "мама". — Потом постепенно перешли к кукурузной каше, а особенно Балу полюбил рисовую".

Так и рос медвежонок в доме семьи Ченгелия, научился даже открывать холодильник и вытаскивать еду по вкусу. Когда он стал больше и тяжелее, держать его в доме оказалось непросто.

"Он все ломать начал, и не от агрессивности, просто сильный уже, тяжелый. Один раз мы мебель всю поменяли из-за него. Вот тогда и пришлось соорудить для Балу во дворе домик, посадить на цепь, чтобы домой не заходил", — сказала Алмасхан.

Глядя на фото из семейного архива, трудно представить, что умилительный меховой комочек, сидящий в подгузнике на коленях у Мананы вымахал в огромного зверя, выбежавшего нам навстречу.

Хозяева принципиально не дают Балу мясо, чтобы не развивать в нем инстинкты хищника, даже вареное и даже рыбу. Поэтому курочек, которые докучают ему во дворе, медведь отгоняет от себя, как надоедливых мух.

© Sputnik / Томас Тхайцук Медведь Балу

Даже на такой растительной диете Балу довольно-таки упитан, подвижен и полон энергии. Зимой в спячку не впадает, как говорят хозяева, становится немного вялым, медлительным и очень мало ест. Балу почему-то не ест бананы и отказывается от моркови, зато налегает на зимние запасы фруктов семьи, практически оставляя всем крохи от припасов. Любит мучное. Манана работает в кондитерском цехе и приносит булочки, списанные "в просрочку". Он их уплетает в миг.

"Мандарины так интересно ест, как человек, снимет кожуру, потом разделит на дольки и так одну за другую поглощает, — заметила Манана Ченгелия. – В хозяйстве бывает всякое, однажды подгорел ачашв (пирог с сыром – ред.) с одной стороны. Дали Балу, так он, вы представляете, все съел, а подгоревшую часть оставил".

Трехлетний Балу дружелюбен и не замечен даже в малейших признаках агрессии. А любимое развлечение для него – борьба с одним из сыновей хозяина дома Алмасом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алмас Ченгелия борется с медведем Балу

"Главное — не дать ему схватить себя за ноги. Он хитер, понимает, что я упаду, — смеясь, рассказывает Алмас. – Еще не дает мне зайти к нему со спины, догадывается, что хочу сесть на него. А если мне это удается сделать, он так выворачивается, что оказываюсь под ним".

Алмасхан Ченгелия уверен, что медведь теперь не выживет в дикой природе, да он и сам не захочет уходить из "семьи".

"Помню, как-то ему было около двух лет, повел его на речку купаться, он очень любит плескаться в воде. На обратном пути зашел к другу по соседству, он шел за мной, а потом я его потерял. Мы его искали, не нашли, через три дня вернулся сам к нам", — сказал Алмасхан.

Медведь Балу стал полноправным членом семьи Ченгелия, которые не представляют свой быт без него. И было видно, что он им отвечает взаимностью, слушается и выполняет поручения, произносимые на абхазском языке.

В семье даже отмечают его "день рождения" — 21 января, когда медвежонка принесли из леса. Манана с улыбкой заметила, что взрослые сыновья немного приревновали и позавидовали, когда подарила Балу на годовщину целую миску конфет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Медведь Балу



