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Алмас и Балу: человек и медведь вступили в спарринг

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(4:34 / 36.43Mb / просмотров видео: 165)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Съемочная группа Sputnik побывала в селе Ткуарчал в поселке Атышаду, где в семье Ченгелия живет трехлетний медведь по имени Балу, и выяснила, почему звериный детеныш появился в человеческой семье, как его воспитывали люди, чем он питается и во что любит играть.

Вегетарианец Балу ни разу в жизни не пробовал мяса. Как объяснил Алмасхан Ченгелия, чтобы не развивать в нем инстинкты хищника, не давали медведю не только мясо, даже вареное, но и рыбу. Поэтому хозяйских курочек, которые порой вьются вокруг него, Балу отгоняет как надоедливых мух, в качестве  еды он их даже не рассматривает. Балу предпочитает лакомиться фруктами и овощами, любит также все мучное, особенно абхазский ачашв. Кстати, почему-то не ест бананы и морковь, а так, все зимние запасы фруктов семья расходует на него.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Фотоленту смотрите здесь>>

Балу, несмотря на то, что не ест мясо, довольно-таки упитан, подвижен и полон энергии, весьма дружелюбен, не выказывает агрессии. А любимое развлечение для него, чтобы "выпустить пар" – борьба в рукопашную с одним из сыновей хозяина дома Алмасом Ченгелия.  


Теги:
Абхазия


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