Алмас и Балу: человек и медведь вступили в спарринг

Вегетарианец Балу ни разу в жизни не пробовал мяса. Как объяснил Алмасхан Ченгелия, чтобы не развивать в нем инстинкты хищника, не давали медведю не только мясо, даже вареное, но и рыбу. Поэтому хозяйских курочек, которые порой вьются вокруг него, Балу отгоняет как надоедливых мух, в качестве еды он их даже не рассматривает. Балу предпочитает лакомиться фруктами и овощами, любит также все мучное, особенно абхазский ачашв. Кстати, почему-то не ест бананы и морковь, а так, все зимние запасы фруктов семья расходует на него.

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Балу, несмотря на то, что не ест мясо, довольно-таки упитан, подвижен и полон энергии, весьма дружелюбен, не выказывает агрессии. А любимое развлечение для него, чтобы "выпустить пар" – борьба в рукопашную с одним из сыновей хозяина дома Алмасом Ченгелия.



