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Мишкин дом в Атышаду

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  • Медверь Балу в семье Ченгелия
  • Медведь Балу
  • Медведь Балу
  • Медверь Балу в семье Ченгелия
  • Медверь Балу в семье Ченгелия
  • Медверь Балу в семье Ченгелия
  • Алмас Ченгелия борется с медведем Балу
  • Медверь Балу в семье Ченгелия
  • Медведь Балу
  • Медверь Балу в семье Ченгелия
  • Медверь Балу в семье Ченгелия
  • Медверь Балу в семье Ченгелия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Медведь Балу больше трех лет живет у людей в ткуарчалском селе Атышаду

Три года назад зимой Алмасхан Ченгелия нашел в лесу умирающего с голода и холода маленького медвежонка. Лесного сироту приютила семья Ченгелия, обогрела и накормила. Сегодня Балу уже крупный медведь.

Медведь совершенно не агрессивен, дружелюбен и добр. Для того чтобы "выпустить пар", любимое развлечение для Балу – борьба с одним из сыновей хозяина дома Алмасом.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Видео смотрите здесь>>

Несмотря на то, что ему ни разу не дали попробовать мясо и рыбу, чтобы не развивать в нем инстинкты хищника, медведь довольно упитан. 

Балу очень любит купаться и плескаться в воде,  у него даже есть своя ванна.

Медведь стал полноправным членом семьи Ченгелия, которые не представляют свой быт без него.  И Балу им отвечает  взаимностью, слушается и выполняет поручения, произносимые на абхазском языке. 


Теги:
Абхазия


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