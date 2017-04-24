Мишкин дом в Атышаду

Медведь совершенно не агрессивен, дружелюбен и добр. Для того чтобы "выпустить пар", любимое развлечение для Балу – борьба с одним из сыновей хозяина дома Алмасом.
Подробнее об этом читайте здесь>>
Несмотря на то, что ему ни разу не дали попробовать мясо и рыбу, чтобы не развивать в нем инстинкты хищника, медведь довольно упитан.
Балу очень любит купаться и плескаться в воде, у него даже есть своя ванна.
Медведь стал полноправным членом семьи Ченгелия, которые не представляют свой быт без него. И Балу им отвечает взаимностью, слушается и выполняет поручения, произносимые на абхазском языке.