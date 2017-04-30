Экипаж из Гагрского района первым преодолел "Тропу буйвола"

СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Команда из поселка Бзыбта Гагрского района стала победителем открытого соревнования по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола", сказал один из организаторов соревнования Назар Назаров.

"Первое место занял экипаж №201 из поселка Бзыбта Гагрского района с результатом 1 час 27 минут — пилот Тамаз Еник, штурман Тимур Возба. Второе место занял экипаж №222 из Сухума — пилот Михаил Гамисония, штурман Хаджарат Агумава. Третье место у экипажа №203 из Пицунды с результатом 2 часа 15 минут — пилот Алан Хубулов, штурман Сергей Потапенко", — перечислил Назаров.

Назар Назаров также отметил, что гонка была напряженной, не всем удалось дойти до финиша.

Соревнование по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола" © Sputnik / Томас Тхайцук

Награда в соревновании по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола" © Sputnik / Томас Тхайцук

Кубки соревнования по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Соревнование по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола"

Маршрут гонок пролегал между Очамчырским портом и рекой Моква. Трасса была огорожена лентами, чтобы участники двигались по коридору и не сбивались с пути, и чтобы отделить участников соревнований от зрителей. Основная часть трассы проходила по прибрежной зоне. За победу боролось восемь экипажей.

Церемония награждения пройдет вечером 30 апреля в Очамчыре перед администрацией района. Победители трофи-марафона "Тропа буйвола" будут награждены кубками, дипломами, предусмотрено и денежное вознаграждение. Sputnik Абхазия оказывает соревнованиям информационную поддержку.