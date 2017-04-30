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Победитель соревнования по преодолению бездорожья на внедорожниках Тропа буйвола

Экипаж из Гагрского района первым преодолел "Тропу буйвола"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Открытое соревнование по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола", в котором участвовало восемь команд, прошло в Очамчыре 30 апреля.

СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Команда из поселка Бзыбта Гагрского района стала победителем открытого соревнования по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола", сказал один из организаторов соревнования Назар Назаров.

"Первое место занял экипаж №201 из поселка Бзыбта Гагрского района с результатом 1 час 27 минут — пилот Тамаз Еник, штурман Тимур Возба. Второе место занял экипаж №222 из Сухума — пилот Михаил Гамисония, штурман Хаджарат Агумава. Третье место у экипажа №203 из Пицунды с результатом 2 часа 15 минут — пилот Алан Хубулов, штурман Сергей Потапенко", — перечислил Назаров.

Назар Назаров также отметил, что гонка была напряженной, не всем удалось дойти до финиша.

  • Соревнование по преодолению бездорожья на внедорожниках Тропа буйвола
    Соревнование по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Награда в соревновании по преодолению бездорожья на внедорожниках Тропа буйвола
    Награда в соревновании по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Кубки соревнования по преодолению бездорожья на внедорожниках Тропа буйвола
    Кубки соревнования по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнование по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола"

Маршрут гонок пролегал между Очамчырским портом и рекой Моква. Трасса была огорожена лентами, чтобы участники двигались по коридору и не сбивались с пути, и чтобы отделить участников соревнований от зрителей. Основная часть трассы проходила по прибрежной зоне. За победу боролось восемь экипажей.

Церемония награждения пройдет вечером 30 апреля в Очамчыре перед администрацией района. Победители трофи-марафона "Тропа буйвола" будут награждены кубками, дипломами, предусмотрено и денежное вознаграждение. Sputnik Абхазия оказывает соревнованиям информационную поддержку.

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