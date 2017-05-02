"Танки" грязи все же боятся: кадры с "Тропы буйвола"

Команда из поселка Бзыбта Гагрского района стала победителем открытого соревнования по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола".

Первое место занял экипаж №201 из поселка Бзыбта Гагрского района с результатом 1 час 27 минут — пилот Тамаз Еник, штурман Тимур Возба. Второе место занял экипаж №222 из Сухума — пилот Михаил Гамисония, штурман Хаджарат Агумава. Третье место у экипажа №203 из Пицунды с результатом 2 часа 15 минут — пилот Алан Хубулов, штурман Сергей Потапенко. Гонка была напряженной, не всем удалось дойти до финиша.

Маршрут гонок пролегал между Очамчырским портом и рекой Моква. Основная часть трассы проходила по прибрежной зоне. За победу боролось восемь экипажей.

Церемония награждения прошла вечером того же дня в Очамчыре перед администрацией района. Победители трофи-марафона "Тропа буйвола" были награждены кубками, дипломами, было предусмотрено и денежное вознаграждение. Агентство Sputnik Абхазия оказывало соревнованиям информационную поддержку.

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