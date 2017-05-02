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"Танки" грязи все же боятся: кадры с "Тропы буйвола"

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(2:25 / 18.27Mb / просмотров видео: 29)
Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

Открытое соревнование по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола", в котором участвовало восемь команд, прошло в Очамчыре 30 апреля.

Команда из поселка Бзыбта Гагрского района стала победителем открытого соревнования по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола".

Первое место занял экипаж №201 из поселка Бзыбта Гагрского района с результатом 1 час 27 минут — пилот Тамаз Еник, штурман Тимур Возба. Второе место занял экипаж №222 из Сухума — пилот Михаил Гамисония, штурман Хаджарат Агумава. Третье место у экипажа №203 из Пицунды с результатом 2 часа 15 минут — пилот Алан Хубулов, штурман Сергей Потапенко. Гонка была напряженной, не всем удалось дойти до финиша. 

Маршрут гонок пролегал между Очамчырским портом и рекой Моква. Основная часть трассы проходила по прибрежной зоне. За победу боролось восемь экипажей. 

Церемония награждения прошла вечером того же дня в Очамчыре перед администрацией района. Победители трофи-марафона "Тропа буйвола" были награждены кубками, дипломами, было предусмотрено и денежное вознаграждение. Агентство Sputnik Абхазия оказывало соревнованиям информационную поддержку.

Фотоленту об этом смотрите здесь >>

Подробнее об этом читайте здесь >>



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