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По "Тропе буйвола": гонки по очамчырскому бездорожью

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  • Открытое соревнование по бездорожью на внедорожниках Тропа буйвола в Очамчыре 30 апреля
  • Открытое соревнование по бездорожью на внедорожниках Тропа буйвола в Очамчыре 30 апреля
  • Открытое соревнование по бездорожью на внедорожниках Тропа буйвола в Очамчыре 30 апреля
  • Открытое соревнование по бездорожью на внедорожниках Тропа буйвола в Очамчыре 30 апреля
  • Открытое соревнование по бездорожью на внедорожниках Тропа буйвола в Очамчыре 30 апреля
  • Открытое соревнование по бездорожью на внедорожниках Тропа буйвола в Очамчыре 30 апреля
  • Открытое соревнование по бездорожью на внедорожниках Тропа буйвола в Очамчыре 30 апреля
  • Открытое соревнование по бездорожью на внедорожниках Тропа буйвола в Очамчыре 30 апреля
  • Открытое соревнование по бездорожью на внедорожниках Тропа буйвола в Очамчыре 30 апреля
  • Открытое соревнование по бездорожью на внедорожниках Тропа буйвола в Очамчыре 30 апреля
  • Открытое соревнование по бездорожью на внедорожниках Тропа буйвола в Очамчыре 30 апреля
  • Открытое соревнование по бездорожью на внедорожниках Тропа буйвола в Очамчыре 30 апреля
  • Открытое соревнование по бездорожью на внедорожниках Тропа буйвола в Очамчыре 30 апреля
© Sputnik / Томас Тхайцук
ГАЗ 69 - автомобиль под управлением очамчырского экипажа. Согласно жребию, машина вышла на "тропу" первой. К сожалению команды и болельщиков, до финиша добраться автомобиль не смог.

Открытое соревнование по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола", в котором участвовало восемь команд, прошло в Очамчыре 30 апреля.

Команда из поселка Бзыбта Гагрского района стала победителем открытого соревнования по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола", сказал один из организаторов соревнования Назар Назаров. 

"Первое место занял экипаж №201 из поселка Бзыбта Гагрского района с результатом 1 час 27 минут — пилот Тамаз Еник, штурман Тимур Возба. Второе место занял экипаж №222 из Сухума — пилот Михаил Гамисония, штурман Хаджарат Агумава. Третье место у экипажа №203 из Пицунды с результатом 2 часа 15 минут — пилот Алан Хубулов, штурман Сергей Потапенко", — перечислил Назаров. 

Назар Назаров также отметил, что гонка была напряженной, не всем удалось дойти до финиша. 

Маршрут гонок пролегал между Очамчырским портом и рекой Моква. Трасса была огорожена лентами, чтобы участники двигались по коридору и не сбивались с пути, и чтобы отделить участников соревнований от зрителей. Основная часть трассы проходила по прибрежной зоне. За победу боролось восемь экипажей. 

Церемония награждения прошла вечером того же дня в Очамчыре перед администрацией района. Победители трофи-марафона "Тропа буйвола" были награждены кубками, дипломами, было предусмотрено и денежное вознаграждение. Sputnik Абхазия оказывала соревнованиям информационную поддержку.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Видео об этом смотрите здесь >>



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