Забеги чистокровных и песни гудаутцам: как проходили скачки в Кутоле

КУТОЛ, 1 мая — Sputnik, Амра Амичба. Определились победители конноспортивных соревнований, приуроченных к Празднику весны и труда, прошедших в селе Кутол, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

В соревнованиях участвовали сборные сел Тамыш, Кутол и Джгерда, а также конники из Гудауты, Сухума и Очамчыры.

Призовой фонд соревнований составлял 150 тысяч рублей от администрации Очамчырского района, сумма была разделена победителям разных дистанций от 15 до 5 тысяч рублей.

В забеге на 1000 метров чистокровных двухлетних скакунов обладателями двух первых мест стали кони Беслана Абхазава.

В забеге на 1800 метров, проведенного вместо заявленной дистанции на 1200 метров, победу одержал конь владельца Беслана Абхазава. Жеребцом управлял 17-летний жокей Кандид Лагиндзия.

"Я всего год как тренируюсь. Мне нравится скорость, которую развиваешь, сидя на коне. Управлять живым сильным животным, который слушается тебя и с которым ты дышишь в унисон — это непередаваемые ощущения", — сказал юный жокей.

Второе и третье место заняли сын и отец Кардия: Дмитрий Кардия стал вторым, обогнав своего отца Игоря Кардия.

В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования © Sputnik. Амра Амичба

В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования © Sputnik / Томас Тхайцук

В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования

В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования © Sputnik / Томас Тхайцук

В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования © Sputnik / Томас Тхайцук

В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования © Sputnik / Томас Тхайцук

Скачки в Кутоле © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 7 © Sputnik. Амра Амичба В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования

"Мог бы уступить немного отцу", — пошутили на награждении, обращаясь к Дмитрию, на что он ответил, что в повседневной жизни пропускает первым отца, как велит абхазский обычай, но в соревновании все равны, заметил жокей.

Забег на 1800 метров был посвящен памяти ветерана Отечественной войны народа Абхазии Даура Ачба. Победителю вручили кубок и денежное вознаграждение от семьи и администрации Очамчырского района.

В метании дротиков резвость проявили кутолские кони, благодаря чему дротики противников не долетали до жокеев. Именно сборная Кутола и стала победителем в этом виде соревнований. Команды сел Тамыш и Джгерда заняли второе и третье место.

В конном футболе страсти достигли такого накала, что зрители порой выбегали на поле, и сами кони, несущиеся во всю прыть с мячом или за мячом, не раз прорывались сквозь людей, стоящих у края поля. И только по счастливой случайности никто не пострадал.

"Я все понимаю, люди хотят вблизи увидеть состязания, но это небезопасно. Друзья, пожалуйста, отойдите назад", — взмолился в очередной раз ведущий.

© Sputnik. Амра Амичба Скачки в Кутоле: Первомай в Абхазии

По итогам игры в поло так же, как и в метании дротиков, кутолцы оказались сильнее – они заняли первое место, оставив позади себя команды Тамыша и Джгерды, а Кандида Лагиндзия назвали лучшим игроком в конном футболе.

На дистанции 2000 метров второе место занял Парфюмер депутата Ильи Гуния.

"Мы уже несколько раз занимали вторые, третьи, четвертые места. Первого еще не было, — заметил Гуния. – В двухлетнем возрасте вывозил Парфюмера на соревнования в Ростов, занял второе место".

Первое место в этой номинации у жокея Инала Голандзия.

Специальную песню посвятили организаторы соревнования гостям из Гудауты. "Братья наши, простите, если немного обидели вас", — оправдываясь, сказал ведущий. Как он объяснил, изначально в соревновании не была указана дистанция, на которую хотели выставить своих лошадей гудаутцы, но потом все же договорились и решили провести забег на 1400 метров.

Но гудаутцам не повезло. В этом забеге быстрее всех оказалась Лайма Дениса Стерлигова, лошадь по кличке Фартовая принесла Омару Джопуа лишь второе место. Третье место за конем Тимура Агрба.

В забеге на 3000 метров разыгрывались кубки памяти ветеранов конного спорта Лордика Барганджия и Владимира Инал-ипа. Соревновались кони Леди, Гамбит и Бьюти хозяев Батала Табагуа, Инала Ахба и Беслана Абхазава. Первым финишировал жокей Дмитрий Кардия на коне Абхазава, вторым – Инал Голандзия на лошади Батала Табагуа и третье место за Дамеем Сакания на Гамбите.

Конноспортивные соревнования в селе Кутол организовал отдел моложеди и спорта администрации Очамчырского района.