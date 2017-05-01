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Скачки в Кутоле

Забеги чистокровных и песни гудаутцам: как проходили скачки в Кутоле

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда прошли конноспортивные соревнования, на которые приехали конники из всех районов Абхазии, а также многочисленные зрители - любители конного спорта.

КУТОЛ, 1 мая — Sputnik, Амра Амичба. Определились победители конноспортивных соревнований, приуроченных к Празднику весны и труда, прошедших в селе Кутол, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

В соревнованиях участвовали сборные сел Тамыш, Кутол и Джгерда, а также конники из Гудауты, Сухума и Очамчыры. 

Призовой фонд соревнований составлял 150 тысяч рублей от администрации Очамчырского района, сумма была разделена победителям разных дистанций от 15 до 5 тысяч рублей.

В забеге на 1000 метров чистокровных двухлетних скакунов обладателями двух первых мест стали кони Беслана Абхазава. 

В забеге на 1800 метров, проведенного вместо заявленной дистанции на 1200 метров, победу одержал конь владельца Беслана Абхазава. Жеребцом управлял 17-летний жокей Кандид Лагиндзия.

"Я всего год как тренируюсь. Мне нравится скорость, которую развиваешь, сидя на коне. Управлять живым сильным животным, который слушается тебя и с которым ты дышишь в унисон — это непередаваемые ощущения", — сказал юный жокей. 

Второе и третье место заняли сын и отец Кардия: Дмитрий Кардия стал вторым, обогнав своего отца Игоря Кардия.

  • В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования
    В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования
    © Sputnik. Амра Амичба
  • В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования
    В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования
    В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования
  • В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования
    В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования
    В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования
    В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Скачки в Кутоле
    Скачки в Кутоле
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik. Амра Амичба
В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования

"Мог бы уступить немного отцу", — пошутили на награждении, обращаясь к Дмитрию, на что он ответил, что в повседневной жизни пропускает первым отца, как велит абхазский обычай, но в соревновании все равны, заметил жокей. 

Забег на 1800 метров был посвящен памяти ветерана Отечественной войны народа Абхазии Даура Ачба. Победителю вручили кубок и денежное вознаграждение от семьи и администрации Очамчырского района. 

В метании дротиков резвость проявили кутолские кони, благодаря чему дротики противников не долетали до жокеев. Именно сборная Кутола и стала победителем в этом виде соревнований. Команды сел Тамыш и Джгерда заняли второе и третье место. 

В конном футболе страсти достигли такого накала, что зрители порой выбегали на поле, и сами кони, несущиеся во всю прыть с мячом или за мячом, не раз прорывались сквозь людей, стоящих у края поля. И только по счастливой случайности никто не пострадал.

"Я все понимаю, люди хотят вблизи увидеть состязания, но это небезопасно. Друзья, пожалуйста, отойдите назад", — взмолился в очередной раз ведущий.

В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования
© Sputnik. Амра Амичба
Скачки в Кутоле: Первомай в Абхазии

По итогам игры в поло так же, как и в метании дротиков, кутолцы оказались сильнее – они заняли первое место, оставив позади себя команды Тамыша и Джгерды, а Кандида Лагиндзия назвали лучшим игроком в конном футболе.

На дистанции 2000 метров второе место занял Парфюмер депутата Ильи Гуния. 

"Мы уже несколько раз занимали вторые, третьи, четвертые места. Первого еще не было, — заметил Гуния. – В двухлетнем возрасте вывозил Парфюмера на соревнования в Ростов, занял второе место". 

Первое место в этой номинации у жокея Инала Голандзия. 

Специальную песню посвятили организаторы соревнования гостям из Гудауты. "Братья наши, простите, если немного обидели вас", — оправдываясь, сказал ведущий. Как он объяснил, изначально в соревновании не была указана дистанция, на которую хотели выставить своих лошадей гудаутцы, но потом все же договорились и решили провести забег на 1400 метров.

Но гудаутцам не повезло. В этом забеге быстрее всех оказалась Лайма Дениса Стерлигова, лошадь по кличке Фартовая принесла Омару Джопуа лишь второе место. Третье место за конем Тимура Агрба. 

В забеге на 3000 метров разыгрывались кубки памяти ветеранов конного спорта Лордика Барганджия и Владимира Инал-ипа. Соревновались кони Леди, Гамбит и Бьюти хозяев Батала Табагуа, Инала Ахба и Беслана Абхазава. Первым финишировал жокей Дмитрий Кардия на коне Абхазава, вторым – Инал Голандзия на лошади Батала Табагуа и третье место за Дамеем Сакания на Гамбите. 

Конноспортивные соревнования в селе Кутол организовал отдел моложеди и спорта администрации Очамчырского района.  

Теги:
Абхазия


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