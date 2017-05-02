Летят мои кони: фоторепортаж из Кутола

Призовой фонд соревнований составлял 150 тысяч рублей от администрации Очамчырского района, сумма была разделена по победителям разных дистанций от 5 до 15 тысяч рублей.

В забеге чистокровных двухлетних скакунов на 1000 метров обладателями двух первых мест стали кони Беслана Абхазава. Известный конезаводчик Беслан Абхазава, у которого в Кутоле конюшня на 24 лошади, выставил на соревнования пять скаковых лошадей.

В забеге на 1800 метров одержал конь владельца Беслана Абхазава. Жеребцом управлял 17-летний жокей Кандид Лагиндзия.

Второе и третье место заняли сын и отец Кардия. Дмитрий Кардия стал вторым.

Забег на 1800 метров был посвящен памяти ветерана Отечественной войны народа Абхазии Даура Ачба. Победителю вручили кубок и денежное вознаграждение от семьи Ачба и администрации Очамчырского района.

В метании дротиков резвость проявили кутолские кони, благодаря чему дротики противников не долетали до жокеев. Именно сборная Кутола и стала победителем в этом виде соревнования. Команды сел Тамыш и Джгерда заняли второе и третье место.

По итогам игры в поло так же, как и в метании дротиков, кутолцы оказались сильнее – они заняли первое место, оставив позади себя команды Тамыша и Джгерды. А Кандида Лагиндзия назвали лучшим игроком по конному футболу.

На дистанции 2000 метров второе место занял Парфюмер депутата Ильи Гуния. Первое место в этой номинации у жокея Инала Голандзия.

В забеге на 1400 метров быстрее всех оказалась Лайма Дениса Стерлигова, лошадь по кличке Фартовая принесла Омару Джопуа лишь второе место. Третье место за конем Тимура Агрба.

В забеге на 3000 метров разыгрывались кубки памяти ветеранов конного спорта Лордика Барганджия и Владимира Инал-ипа. Соревновались кони Леди, Гамбит и Бьюти хозяев Батала Табагуа, Инала Ахба и Беслана Абхазава. Первым финишировал жокей Дмитрий Кардия на коне Абхазава, вторым – Инал Голандзия на лошади Батала Табагуа, и третье место за Дамеем Сакания на Гамбите.

Конноспортивные соревнования в селе Кутол организовал отдел молодежи спорта администрации Очамчырского района.

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