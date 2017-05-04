00:33 05 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Ансамбль Афыртын отметил 15-летие в Госфилармонии

Вихрь на сцене: "Афыртын" отметил 15-летие в Госфилармонии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
36 0 0

В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба в четверг 4 мая прошел концерт гагрского детского хореографического ансамбля "Афыртын", созданного в 2002 году.

Амра Амичба, Sputnik 

Ансамбль "Афыртын" оправдал свое название, и вихрем пронесся по сцене Абхазской госфилармонии. Настолько динамичны, быстры и зажигательны были танцы юных артистов.

"У каждого ансамбля в репертуаре есть эти же танцы – абхазский, аварский, старинный абхазский танец и другие, но подача ансамбля "Афыртын" кардинально отличалась", — заметила завороженная зрительница.

Несмотря на то, что ансамбль детский, все у них как у взрослых — и репертуар, и костюмы. В каждом номере один за другим сменялись красивые и качественно сшитые национальные костюмы.

Аварский танец в красных платьях в исполнении девушек вызвал шквал аплодисментов. И будто в ответ исполненный танец мальчиков в черных черкесках зал принял не менее эмоционально.

Мама 11-летнего Есната Дбар рассказала, что танцевать он начал, последовав примеру соседа.

Детский хореографический ансамбль Афтыртын
© Sputnik. Лев Рыжков
"Афыртын" показал москвичам вихрь танца

"Ходил на концерты соседского мальчика. Видел в каких костюмах он выступает, и Еснату тоже захотелось. Танцует с пяти лет", — с гордостью сказала Нино Дбар.

Советник президента Владимир Зантария зачитал Указ президента о награждении художественного руководителя ансамбля "Афыртын" Льва Кецба орденом "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени за высокие достижения в области национального хореографического искусства.

Коллеги Льва Кецба, художественные руководители детских ансамблей республики, поздравили "Афыртын" с юбилеем. А директор Центра народного творчества имени И. Кортуа, Нури Кварчия, заметил, что ансамбль ежегодно участвует в фестивале "Аӡыхь" ("Родник"). И всегда завоевывает гран-при.

"За 15 лет своей биографии только один раз не завоевали гран-при. Мы уже побаиваемся вас приглашать", — пошутил Нури Кварчия.

В ансамбле танцуют дети от 5 до 12 лет. За 15 лет сменилось три состава. По словам художественного руководителя, сейчас студию национального танца "Афыртын" посещают более 200 детей, порядка 120 из них мальчики.

Нынешний детский "Афыртын" — правопреемник одноименного ансамбля 80-х годов, в котором танцевали взрослые, в том числе художественный руководитель Лев Кецба. Еще тогда "Афыртын" завоевывал награды на международных конкурсах, и даже вошел в список ЮНЕСКО, как один из лучших ансамблей национального танца. Во время Отечественной войны народа Абхазии ансамбль распался, многие солисты с оружием в руках отстаивали независимость родины, чтобы подрастающие дети могли свободно танцевать и петь.



Главные темы

  • Оградительная сигнальная лента. Архивное фото.
    Девочку насмерть сбила машина в поселке Бзыбта

    ДТП со смертельным исходом произошло на участке центральной трассы Псоу-Ингур в районе поселка Бзыбта Гагрского района примерно в 18:05 в четверг 4 мая.

    3885
  • План мероприятий
    День Победы в Сухуме: праздничный маршрут

    Администрация Сухума подготовила ряд мероприятий, приуроченных к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-9145 годов, которые пройдут в столице республики с 6 по 9 мая. Где и что именно будут праздновать сухумчане, смотрите в инфографике от Sputnik Абхазия.

    67
  • Тина Бебия
    Жить на высоте: долгожительница из Хуапа Тина Бебия отмечает 112 лет

    Самая пожилая жительница Абхазии Тина Бебия живет в селе Хуап Гудаутского района. В свои немалые годы она полна сил и энергии. О секретах долголетия Тины Бебия читайте в материале корреспондента Sputnik Бадрака Авидзба.

    442

Орбита Sputnik

  • Экзамены в одном из бакинских вузов, фото из архива
    Трое в топе

    Во время вступительных экзаменов в вузы Азербайджана, только трое из 35 тысяч абитуриентов набрали максимальное количество баллов.

  • Coca-Cola
    Сладкие миллионы

    Минфин Эстонии прогнозирует в будущем году поступления в бюджет от налога на сладкие напитки в размере15 миллионов евро.

  • Сотрудники МЧС во время поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района. Архивное фото
    Некого искать

    В Кыргызстане с согласия родственников и по религиозным мотивам прекращен поиск погибших на месте схода оползня. 16 человек не найдены.

  • Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ
    Непомэрная ноша

    В Кишиневе сделан еще один шаг к отставке мэра Дорина Киртоакэ – началась подготовка к референдуму.

  • Международный аэропорт Ташкент
    Именем Ислама

    Имя первого президента Узбекистана Ислама Каримова присвоено международному аэропорту Ташкента.

  • Железнодорожный узел, архивное фото
    Нефтяная жажда

    Литовские транзитеры нефтепродуктов надеются на увеличение грузопотока после преодоления углеводородных разногласий между Москвой и Минском.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вилли Чакмач
Тенор Абхазии: 70 лет Вилли Чакмач-ипа
Руками не трогать: как выращивают и собирают клубнику в Абхазии
Руками не трогать: как выращивают и собирают клубнику в Абхазии
Вакцинация
Вакцинация детей в Абхазии: подробности

Соцсети

Sputnikabkhazia