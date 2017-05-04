Вихрь на сцене: "Афыртын" отметил 15-летие в Госфилармонии

Амра Амичба, Sputnik

Ансамбль "Афыртын" оправдал свое название, и вихрем пронесся по сцене Абхазской госфилармонии. Настолько динамичны, быстры и зажигательны были танцы юных артистов.

"У каждого ансамбля в репертуаре есть эти же танцы – абхазский, аварский, старинный абхазский танец и другие, но подача ансамбля "Афыртын" кардинально отличалась", — заметила завороженная зрительница.

Несмотря на то, что ансамбль детский, все у них как у взрослых — и репертуар, и костюмы. В каждом номере один за другим сменялись красивые и качественно сшитые национальные костюмы.

Аварский танец в красных платьях в исполнении девушек вызвал шквал аплодисментов. И будто в ответ исполненный танец мальчиков в черных черкесках зал принял не менее эмоционально.

Мама 11-летнего Есната Дбар рассказала, что танцевать он начал, последовав примеру соседа.

© Sputnik. Лев Рыжков "Афыртын" показал москвичам вихрь танца

"Ходил на концерты соседского мальчика. Видел в каких костюмах он выступает, и Еснату тоже захотелось. Танцует с пяти лет", — с гордостью сказала Нино Дбар.

Советник президента Владимир Зантария зачитал Указ президента о награждении художественного руководителя ансамбля "Афыртын" Льва Кецба орденом "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени за высокие достижения в области национального хореографического искусства.

Коллеги Льва Кецба, художественные руководители детских ансамблей республики, поздравили "Афыртын" с юбилеем. А директор Центра народного творчества имени И. Кортуа, Нури Кварчия, заметил, что ансамбль ежегодно участвует в фестивале "Аӡыхь" ("Родник"). И всегда завоевывает гран-при.

"За 15 лет своей биографии только один раз не завоевали гран-при. Мы уже побаиваемся вас приглашать", — пошутил Нури Кварчия.

В ансамбле танцуют дети от 5 до 12 лет. За 15 лет сменилось три состава. По словам художественного руководителя, сейчас студию национального танца "Афыртын" посещают более 200 детей, порядка 120 из них мальчики.

Нынешний детский "Афыртын" — правопреемник одноименного ансамбля 80-х годов, в котором танцевали взрослые, в том числе художественный руководитель Лев Кецба. Еще тогда "Афыртын" завоевывал награды на международных конкурсах, и даже вошел в список ЮНЕСКО, как один из лучших ансамблей национального танца. Во время Отечественной войны народа Абхазии ансамбль распался, многие солисты с оружием в руках отстаивали независимость родины, чтобы подрастающие дети могли свободно танцевать и петь.