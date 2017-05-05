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Дети "вихря"

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  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гагрский ансамбль "Афыртын" был создан в 2002 году в Гагре художественным руководителем Львом Кецба.

В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба в четверг 4 мая прошел концерт гагрского детского хореографического ансамбля "Афыртын".

Студию национального танца "Афыртын" посещают более 200 детей, порядка 120 из них мальчики.

Несмотря на то, что ансамбль детский, все у них, как у взрослых — и репертуар, и костюмы. В каждом номере один за другим сменялись красивые и качественные национальные костюмы.

В репертуаре "Афыртын" известные народные танцы, которые исполняют практически все национальные ансамбли. Однако постановка номеров художественного руководителя Льва Кецба отличается своей динамичностью.  

Нынешний детский "Афыртын" — правопреемник одноименного ансамбля 80-х годов, который вошел в список ЮНЕСКО как один из лучших ансамблей национального танца.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Видео смотрите здесь >>

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