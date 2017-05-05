Феерия "Афыртына": как отметил юбилей детский ансамбль

Несмотря на то, что ансамбль детский, все у них, как у взрослых — и репертуар, и костюмы. В каждом номере один за другим сменялись красивые и качественные национальные костюмы.

Участники ансамбля "Афыртын" исполнили абхазский, аварский, старинный абхазский и другие танцы, которые есть в репертуаре практически всех национальных ансамблей. Однако постановка номеров художественного руководителя Льва Кецба отличается своей динамичностью.

Аварский танец в красных платьях в исполнении девушек вызвал шквал аплодисментов. И будто в ответ, зал принял не менее эмоционально танец мальчиков в черных черкесках.

В ансамбле танцуют дети от 5 до 12 лет. За 15 лет сменилось три состава. Сейчас студию национального танца "Афыртын" посещают более 200 детей, около 120 из них мальчики.

Нынешний детский "Афыртын" правопреемник одноименного ансамбля 80-х годов, в котором танцевали взрослые, в том числе художественный руководитель Лев Кецба. Еще тогда "Афыртын" завоевывал награды на международных конкурсах, и даже вошел в список ЮНЕСКО как один из лучших ансамблей национального танца. Во время Отечественной войны народа Абхазии ансамбль распался, многие солисты с оружием в руках отстаивали независимость родины, чтобы подрастающие дети могли свободно танцевать и петь.

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