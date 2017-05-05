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Феерия "Афыртына": как отметил юбилей детский ансамбль

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(1:56 / 15.98Mb / просмотров видео: 55)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Гагрский детский хореографический ансамбль "Афыртын" выступлением на главной сцене страны в Абхазгосфилармонии имени Гумба отметил 15-летие со дня основания.

Несмотря на то, что ансамбль детский, все у них, как у взрослых — и репертуар, и костюмы. В каждом номере один за другим сменялись красивые и качественные национальные костюмы. 

Участники ансамбля "Афыртын" исполнили абхазский, аварский, старинный абхазский и другие танцы, которые есть в репертуаре практически всех национальных ансамблей. Однако постановка номеров художественного руководителя Льва Кецба отличается своей динамичностью. 

Аварский танец в красных платьях в исполнении девушек вызвал шквал аплодисментов. И будто в ответ, зал принял не менее эмоционально танец мальчиков в черных черкесках. 

В ансамбле танцуют дети от 5 до 12 лет. За 15 лет сменилось три состава. Сейчас студию национального танца "Афыртын" посещают более 200 детей, около 120 из них мальчики. 

Нынешний детский "Афыртын" правопреемник одноименного ансамбля 80-х годов, в котором танцевали взрослые, в том числе художественный руководитель Лев Кецба. Еще тогда "Афыртын" завоевывал награды на международных конкурсах, и даже вошел в список  ЮНЕСКО как один из лучших ансамблей национального танца. Во время Отечественной войны народа Абхазии ансамбль распался, многие солисты с оружием в руках отстаивали независимость родины, чтобы подрастающие дети могли свободно танцевать и петь. 

Подробнее об этом читайте здесь >>

Фотоленту смотрите здесь >>



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