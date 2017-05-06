СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба за многолетний, плодотворный труд и за активную общественную деятельность вручил ордена "Ахьдз-Апша" III степени ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Алексею Шония, Илье Ачба и Лаврентию Берадзе в субботу 6 мая.

Илья Ачба и Лаврентий Берадзе были одними из героев проекта Sputnik Абхазия "Лица Победы" к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Я рад вас видеть здесь, поздравляю с наступающим праздником — Днем Победы. Я не сомневаюсь в том, что для каждого из нас, будь то молодой или человек в возрасте, это праздник, который действительно привнес в нашу жизнь очень многое. Вы те, кто прошел эту страшную войну, ушли на войну совсем мальчишками", — сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Героизм участников Великой Отечественной войны послужил примером мужества для ребят, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, отметил он.

"Я горжусь тем, что знаком со всеми вами, я знаю не только ваш героический подвиг, который вы совершили в период войны, позволивший нам состояться и жить, но и знаю ваши усилия в мирном труде", — подчеркнул глава государства.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Хаджимба наградил орденами "Ахьдз-Апша" ветеранов Великой Отечественной

Награжденные ветераны Великой Отечественной поблагодарили президента за проявленное внимание.

"Мы очень рады, что встретились с вами сегодня. Нам очень приятно, что вы оказываете нам большое внимание, благодарим вас", — обратился к Хаджимба ветеран Илья Ачба.

Алексей Шония попал в Краснодарское пулеметно-минометное военное училище. В составе 24-ой гвардейской дивизии в 1942 году участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи, Ростова. С 1946 года по 1992 год Алексей Шония работал в ткуарчалской шахте. В настоящее время он возглавляет абхазский Союз ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Ветеран Илья Ачба воевал на 3-ем Украинском фронте, участвовал в боях за освобождение Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии и Венгрии. За проявленное в боях мужество был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу".

Лаврентий Берадзе награжден медалями "За освобождение Краснодара" и "За охрану Советско-Турецкой границы".

© Sputnik. Бадрак Авидзба Хаджимба наградил орденами "Ахьдз-Апша" ветеранов Великой Отечественной

Первое боевое крещение он получил в феврале 1943 года при освобождении Краснодара. После освобождения Кубани Лаврентий Берадзе вернулся в Ленинакан, где находился до ноября 1944 года. Он нес охрану железной дороги, служил в артиллерийском полку.

После окончания Великой Отечественной войны Лаврентий Берадзе занимал ответственные руководящие посты в Галском райкоме партии. Возглавляет галскую районную организацию ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных сил Республики Абхазия.



