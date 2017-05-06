Молитва воину-великомученику: день памяти Георгия Победоносца в Илоре

Sputnik, Владимир Бегунов.

В восемь утра у храма Георгия Победоносца в селе Илор начинают собираться люди. Двери открываются в девять, но прихожане ждут. День памяти Георгия Победоносца в храме, носящем его имя, – особый праздник.

"У нас есть мощи Святого Георгия, люди к ним прикладываются в этот день", — говорит настоятель храма отец Сергий (Джопуа).

Слава об илорском храме разносится далеко за пределы Абхазии. В праздник сюда приезжают люди не только со всей республики, многие едут из Сочи, некоторые даже из Москвы. Здесь несколько мироточивых икон и одна кровоточащая икона, особо почитаемые верующими.

Праздничная служба в День памяти Святого Георгия Победоносца в Илорском храме © Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничная служба в День памяти Святого Георгия Победоносца в Илорском храме © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Праздничная служба в День памяти Святого Георгия Победоносца в Илорском храме

"Наш храм богат на мощи святых, — говорит отец Сергий (Джопуа). – Здесь бывают паломники из Болгарии, США, из Греции часто приезжают".

Еще один известный факт об илорском храме – настоятель проводит отчитку бесноватых. На праздничном богослужении среди прихожан видно несколько одержимых, которых привели родственники.

"Отчитываем бесноватых, — подтверждает настоятель. – Большая сила здесь, более тысячи лет храму".

Учащийся семинарии, помогающий при церкви, Левон рассказывает о Георгии Победоносце.

"Он был военачальником у римского императора Диоклетиана, — говорит семинарист. – Георгий не захотел отказаться от христианской веры и, несмотря на то, что он был любимцем императора, Диоклетиан подверг его великим мучениям. Георгий перед муками сказал: "Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобой".

Согласно житию, семь дней пыток ничего не дали, раны Георгия Победоносца зарастали и святого обезглавили. Накануне казни к нему явился Христос и объявил, что Георгий попадет в рай. Православная церковь празднует 6 мая как день памяти Святого Георгия.

"В этот день, — рассказывает Левон, — нужно обратиться с молитвой к Георгию Победоносцу, молитва есть разговор верующего со Святым".

Людей на службе много, поток верующих к храму не иссякает.

"Давно хотел попасть сюда, много наслышан, — говорит один из паломников. – Я сам из Армении, у меня жена абхазка. Мы живем в Москве, вот, наконец, выбрались в Илор. Хорошо здесь".

Еще одна паломница Анна из Сочи рассказывает, что тоже долго собиралась приехать, много слышала об этом храме и происходящих здесь исцелениях. Вот только ребенку сложно долго находиться в храме – слишком тесно, большое количество верующих стремится попасть на службу именно в этот день.

С илорским храмом связаны легенды о священных олене и быке. Они записаны итальянскими миссионерами Джузеппе Джудичи, Христофором Кастелли и Арканджело Ламберти в XVII веке.

В те времена, по свидетельству миссионеров, в храм стекалось до двадцати тысяч человек из Абхазии и Западной Грузии. Накануне дня памяти Георгия Победоносца двери храма закрывались и опечатывались. Утром, когда священник открывал их, внутри стоял жертвенный бык. Его закалывали и раздавали мясо по маленькому кусочку всем присутствующим мужчинам.

Легенда гласит, что раньше вместо быка появлялся в храме жертвенный олень. Но его мясо один из прихожан дал попробовать своей жене, что было запрещено, и с тех пор вместо оленя стал являться бык.

В 1733 году храм сожгли турки. Священникам тогда удалось спрятать реликвии, а абхазское войско отразило турецкое нашествие. Эту победу связывают с помощью Георгия Победоносца абхазскому народу.

"В этот день я хочу пожелать верующим счастья, здоровья, — говорит настоятель храма отец Сергий (Джопуа). – Ходите в храм, причащайтесь, молитесь. Помоги вам всем Господь!"

Строительство илорского храма относят к XI веку. Храм был возведен на месте одного из семи главных абхазских святилищ Елыр-ныха. Название происходит от абхазского слова "аилыргара", что можно перевести как "правосудие".



