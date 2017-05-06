Память о Победоносце: видеокадры субботней службы в Илоре

В праздник сюда приезжают люди не только со всей республики, многие едут из Сочи, некоторые даже из Москвы. Здесь несколько мироточивых икон и одна кровоточащая икона, особо почитаемые верующими.

Илорский храм Святого Георгия Победоносца построен в XI веке.

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Георгий Победоносец был военачальником у римского императора Диоклетиана. Георгий не захотел отказаться от христианской веры и, несмотря на то, что он был любимцем императора, Диоклетиан подверг его великим мучениям. Согласно житию, семь дней пыток ничего не дали, раны Георгия Победоносца зарастали, и Святого обезглавили. Накануне казни к нему явился Христос и объявил, что Георгий попадет в рай. Православная церковь празднует 6 мая как день памяти Святого Георгия.

"В этот день, — рассказывает помогающий при церкви учащийся семинарии Левон, — нужно обратиться с молитвой к Георгию Победоносцу, молитва есть разговор верующего со Святым".

Людей на службе много, поток верующих к храму не иссякает.

"В этот день я хочу пожелать верующим счастья, здоровья, — говорит настоятель храма отец Сергий (Джопуа). – Ходите в храм, причащайтесь, молитесь. Помоги вам всем Господь!"

Строительство илорского храма относятся к XI веку. Храм был возведен на месте одного из семи главных абхазских святилищ Елыр-ныха.



