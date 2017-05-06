Юрьев день в Илоре

Илорский храм XI века посвящен святому Георгию Победоносцу.

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В праздник сюда приезжают люди не только со всей республики, многие едут из Сочи, некоторые даже из Москвы. Здесь несколько мироточивых икон и одна кровоточащая икона, особо почитаемые верующими.

Георгий Победоносец был военачальником у римского императора Диоклетиана. Георгий не захотел отказаться от христианской веры и, несмотря на то, что он был любимцем императора, Диоклетиан подверг его великим мучениям. Согласно житию, семь дней пыток ничего не дали, раны Георгия Победоносца зарастали и Святого обезглавили. Накануне казни к нему явился Христос и объявил, что Георгий попадет в рай. Православная церковь празднует 6 мая как день памяти Святого Георгия.

С илорским храмом связаны легенды о священных олене и быке. Они записаны итальянскими миссионерами Джузеппе Джудичи, Христофор Кастелли и Арканджело Ламберти в XVII веке.

В те времена, по свидетельству миссионеров, в храм стекалось до двадцати тысяч человек из Абхазии и Западной Грузии. Накануне дня памяти Георгия Победоносца двери храма закрывались и опечатывались. Утром, когда священник открывал их, внутри стоял жертвенный бык. Его закалывали и раздавали мясо по маленькому кусочку всем присутствующим мужчинам.

Легенда гласит, что раньше вместо быка появлялся в храме жертвенный олень. Но его мясо один из прихожан дал попробовать своей жене, что было запрещено, и с тех пор вместо оленя стал являться бык.

В 1733 году храм сожгли турки. Священникам тогда удалось спрятать реликвии, а абхазское войско отразило турецкое нашествие. Эту победу связывают с помощью Георгия Победоносца абхазскому народу.



