Красные воды: куда в Сухуме сбрасываются отходы винного производства

Отходы Сухумского винзавода попадают в маленькую ливневую речушку Гнилушку. Труба, идущая с завода, выбрасывает в нее красную смесь из отходов производства. Из трубы, идущей с завода, хлещет красная жидкость. Для того чтобы отходы производства Сухумского винзавода не попадали в ливневые стоки и не загрязняли море, необходимо восстановить канализационную насосную станцию, расположенную недалеко от ГК "Вина и воды Абхазии", отмечает Квициния.

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После восстановления канализационной насосной станции отходы производства с Сухумского винзавода будут попадать в находящуюся в Новом районе КНС, а затем в очистные сооружения в Эшере, заметил Тенгиз Квициния.



