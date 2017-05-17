20:29 17 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Красные воды: куда в Сухуме сбрасываются отходы винного производства

Получить короткую ссылку
36 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:56 / 6.81Mb / просмотров видео: 19)
Sputnik / Томас ТхайцукБадрак Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Директор МУП "Сухумский водоканал" Тенгиз Квициния показал место, где в маленькую речку Гнилушку сбрасывает отходы Сухумский винзавод.

Отходы Сухумского винзавода попадают в маленькую ливневую речушку Гнилушку. Труба, идущая с завода, выбрасывает в нее красную смесь из отходов производства. Из трубы, идущей с завода, хлещет красная жидкость. Для того чтобы отходы производства Сухумского винзавода не попадали в ливневые стоки и не загрязняли море, необходимо восстановить канализационную насосную станцию, расположенную недалеко от ГК "Вина и воды Абхазии", отмечает Квициния. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Аудиоверсию беседы с Адгуром Харазия слушайте здесь>>

После восстановления канализационной насосной станции отходы производства с Сухумского винзавода будут попадать в находящуюся в Новом районе КНС, а затем в очистные сооружения в Эшере, заметил Тенгиз Квициния.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 с участием сборной России
    Язык возмущения

    Экс-президент Латвии Гунтис Улманис возмущен объявлениями на русском языке во время встречи между хоккейными сборными России и Латвии.

  • Граница Литвы, архивное фото
    Дыра в заборе

    Почему заборы, которые возводят прибалтийские государства на границе с Россией, по большей части бесполезны.

  • Пакеты
    Пакет нужен?

    Через пять лет Молдова намерена полностью отказаться от использования полиэтиленовой упаковки.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В.Г. Ардзинба
Владислав Ардзинба: ученый лидер
Красные воды: куда в Сухуме сбрасываются отходы винного производства
Красные воды: куда в Сухуме сбрасываются отходы винного производства
Как организовать отличный пикник
Идеальный пикник: готовимся

Соцсети

Sputnikabkhazia