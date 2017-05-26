Последний звонок: около двух тысяч выпускников Абхазии покинули школу

СУХУМ, 26 май — Sputnik, Амра Амичба. 1949 выпускников окончили школы Абхазии в 2017 году. Об этом сообщила корреспонденту Sputnik заместитель министра образования и науки Медея Ченгелия на торжественной линейке в сухумской школе №2 имени Пушкина.

Поднять государственный флаг во дворе школы под звуки гимна доверили лучшим выпускникам — Дмитрию Сагария и Ольге Шулумба.

Директор Ирина Повирскер поздравила выпускников и отметила, что многие уже стали студентами российских вузов.

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"Мои дорогие дети, которые 11 лет назад маленькими пришли в школу. А сейчас здесь стоят красивые юноши и девушки, которые готовы сделать первый шаг во взрослую жизнь. Но вы всегда останетесь для нас детьми, для всего нашего большого коллектива учителей, — сказала она. – Каждый последний звонок мы переживаем вновь и вновь, когда мы выпускаем вас в большое плавание. Удачи вам, мои дорогие!"

По ее словам, ученики школы №2 заняли первое место по количеству победителей и призеров республиканской олимпиады, а 10 учеников уже досрочно сдали экзамены.

Заместитель министра образования и науки Медея Ченгелия поздравила с большим и радостным событием выпускников и их родителей и пожелала каждому идти по жизни с лозунгом: "Честь и совесть".

"По всей Абхазии, во всех школах звучит торжественный последний звонок. Позади остаются школьные годы, впереди начало новой жизни, сложной, но очень интересной. Пусть школьные годы останутся в памяти у вас добрым и светлым воспоминанием как праздник дружбы и верности, красоты и молодости", — сказала Медея Ченгелия.

В такой же торжественной атмосфере прошла линейка в сухумской школе № 10 имени Лакоба. 63 выпускника устроили флешмоб, выстроившись во дворе школы, синхронно танцевали под абхазскую музыку.

Выпускница Амра Кобахия отметила, что последний звонок для нее радостный и в то же время грустный день.

"Я, конечно, стану взрослой, самостоятельной, поступлю в университет. Но я буду скучать по своим одноклассникам, с которыми проучилась целых 11 лет, — призналась она. – Я благодарю всех учителей за знания, которые станут для меня крепким фундаментом в дальнейшей учебе".

Последний звонок прозвенел 26 мая в 156 школах Абхазии для 1 949 выпускников.



