Прощальный танец: выпускники Абхазии расставались со школой танцуя

Нарядные выпускники, их родители и учителя, ленточки, шары, банты и солнечная погода после продолжительных дождей – все создавало праздничную атмосферу в день последнего звонка в республике 26 мая.
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Нарядные выпускники, их родители и учителя, ленточки, шары, банты и солнечная погода после продолжительных дождей – все создавало праздничную атмосферу в день последнего звонка в республике 26 мая.
Подробнее об этом читайте здесь>>
Нарядные выпускники, их родители и учителя, ленточки, шары, банты и солнечная погода после продолжительных дождей – все создавало праздничную атмосферу в день последнего звонка в Абхазии 26 мая.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Финальное выступление участницы от Абхазии Валерии Адлейба на международном музыкальном шоу "Ты супер!" можно будет увидеть на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и канале НТВ 27 мая в 20:00.
На финале проекта "Ты супер!" в Кремле Валерия Адлейба будет блистать в платье бренда Rasario.
В течение двух месяцев в селе Кындыг Очамчырского района будет запущен завод по очистке и фасовке меда.
Ученики гагрской Школы искусств приняли участие во французском конкурсе "Дети не хотят войны" и в московском конкурсе "Мир вокруг нас ЮНЕСКО" по теме "Мое детство-моя страна".
Президент и члены правительства находятся в рабочей поездке по Очамчырскому району в пятницу 26 мая.
Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение двух дней в связи с выпускными вечерами.
Азербайджан поддержал очередное соглашение стран-членов ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи нефти.
Начальник таможенного пункта "Бавра", действующего на границе Армении и Грузиии, задержан по подозрению во мздоимстве.
Нацбанк Казахстана поведал о том, как «выбивал» инвестированные пенсионные средства из обанкротившегося азербайджанского банка.
Эксперты считают, что идеологическую войну за умы молодежи выигрывают геополитические соперники ОДКБ.
Эксклюзивное интервью с бывшим мужем легендарной актрисы Татьяны Самойловой – о семейной жизни и профессиональных переживаниях.
Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости оставить международные батальоны НАТО в Польше и странах Балтии до 2022 года.
МВД Литвы представило парламенту проект поправок к закону об уголовной ответственности за попытку купить голоса во время выборов.
Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ задержан офицерами Национального антикоррупционного центра.
В учениях "Душанбе-Антитеррор" задействуют более 30 самолетов и вертолетов, в том числе и Ту-95МС, классифицируемый НАТО как «Медведь».
Во время Кубка конфедераций и ЧМ по футболу, в города-участники не пустят междугородние автобусы, а мигрантов обяжут регистрироваться в течение суток.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите НАТО рассказал Дональду Трампу о вкладе балтийской страны в оборонные расходы альянса.
Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение двух дней в связи с выпускными вечерами.
Азербайджан поддержал очередное соглашение стран-членов ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи нефти.
Начальник таможенного пункта "Бавра", действующего на границе Армении и Грузиии, задержан по подозрению во мздоимстве.