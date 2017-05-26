16:53 26 Мая 2017
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Прощальный танец: выпускники Абхазии расставались со школой танцуя

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(0:56 / 7.58Mb / просмотров видео: 91)
Sputnik / Томас Тхайцук
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2017 году в Абхазии выпускниками стали 1 949 девушек и юношей, для которых в 156 школах республики прошли торжественные линейки. В Горской школе № 10 имени Лакоба устроили своего рода массовый флешмоб - 63 выпускника, сменяя друг друга, группами, синхронно станцевали под абхазскую музыку.

Нарядные выпускники, их родители и учителя, ленточки, шары, банты и солнечная погода после продолжительных дождей – все создавало праздничную атмосферу в день последнего звонка в республике 26 мая. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Фотоленту смотрите здесь>>



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