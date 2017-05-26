Закрылась в детство дверь: прощание со школой

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Завод по очистке и фасовке меда откроется в селе Кындыг В течение двух месяцев в селе Кындыг Очамчырского района будет запущен завод по очистке и фасовке меда. 145

Юные художники из Гагры победили в двух международных конкурсах Ученики гагрской Школы искусств приняли участие во французском конкурсе "Дети не хотят войны" и в московском конкурсе "Мир вокруг нас ЮНЕСКО" по теме "Мое детство-моя страна". 97