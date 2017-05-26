Закрылась в детство дверь: прощание со школой

Последний звонок прозвенел для 1 949 выпускников республики в 2017 году. В 156 школах прошли торжественные линейки.
Подробнее об этом читайте здесь>>
Последний звонок прозвенел для 1 949 выпускников республики в 2017 году. В 156 школах прошли торжественные линейки.
Подробнее об этом читайте здесь>>
К 92-летию Заслуженного деятеля искусств Абхазии, композитора Алексея Чичба Sputnik Абхазия подготовил фотоленту из семейного архива.
Sputnik Абхазия подготовил фотоленту с Сухумского рынка, на которой запечатлены его "герои" - продавцы.
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа, прошли в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в воскресенье 21 мая.
Третья неделя мая 2017 года была насыщена разнообразными событиями. Состоялась рабочая поездка президента России Путина в Китай, открылся 70-ый Каннский кинофестиваль, прошла инаугурация нового президента Франции Макрона, спущено на воду судно связи «Иван Хурс» в Санкт-Петербурге и ФК «Спартак» стал чемпионом премьер-лиги.
В течение двух месяцев в селе Кындыг Очамчырского района будет запущен завод по очистке и фасовке меда.
Ученики гагрской Школы искусств приняли участие во французском конкурсе "Дети не хотят войны" и в московском конкурсе "Мир вокруг нас ЮНЕСКО" по теме "Мое детство-моя страна".
Президент и члены правительства находятся в рабочей поездке по Очамчырскому району в пятницу 26 мая.
Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение двух дней в связи с выпускными вечерами.
Азербайджан поддержал очередное соглашение стран-членов ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи нефти.
Начальник таможенного пункта "Бавра", действующего на границе Армении и Грузиии, задержан по подозрению во мздоимстве.
Нацбанк Казахстана поведал о том, как «выбивал» инвестированные пенсионные средства из обанкротившегося азербайджанского банка.
Эксперты считают, что идеологическую войну за умы молодежи выигрывают геополитические соперники ОДКБ.
Эксклюзивное интервью с бывшим мужем легендарной актрисы Татьяны Самойловой – о семейной жизни и профессиональных переживаниях.
Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости оставить международные батальоны НАТО в Польше и странах Балтии до 2022 года.
МВД Литвы представило парламенту проект поправок к закону об уголовной ответственности за попытку купить голоса во время выборов.
Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ задержан офицерами Национального антикоррупционного центра.
В учениях "Душанбе-Антитеррор" задействуют более 30 самолетов и вертолетов, в том числе и Ту-95МС, классифицируемый НАТО как «Медведь».
Во время Кубка конфедераций и ЧМ по футболу, в города-участники не пустят междугородние автобусы, а мигрантов обяжут регистрироваться в течение суток.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите НАТО рассказал Дональду Трампу о вкладе балтийской страны в оборонные расходы альянса.
Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение двух дней в связи с выпускными вечерами.
Азербайджан поддержал очередное соглашение стран-членов ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи нефти.
Начальник таможенного пункта "Бавра", действующего на границе Армении и Грузиии, задержан по подозрению во мздоимстве.