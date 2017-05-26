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Закрылась в детство дверь: прощание со школой

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  • Последний звонок в Абхазии
  • Последний звонок в Абхазии
  • Последний звонок в Абхазии
  • Последний звонок в Абхазии
  • Последний звонок в Абхазии
  • Последний звонок в Абхазии
  • Последний звонок в Абхазии
  • Последний звонок в Абхазии
  • Последний звонок в Абхазии
  • Последний звонок в Абхазии
  • Последний звонок в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Горскую школу № 10 имени Лакоба окончили 63 выпускника, среди них четыре - с золотой медалью.

Нарядные выпускники, их родители и учителя, ленточки, шары, банты и солнечная погода после продолжительных дождей – все создавало праздничную атмосферу в день последнего звонка в Абхазии 26 мая.

Последний звонок прозвенел для 1 949 выпускников республики в 2017 году. В 156 школах прошли торжественные линейки. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

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