Минсельхоз о бесплатной пахоте: желающих стало много

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первая весенняя пахота проходит бесплатно, желающих воспользоваться услугой государства стало много, сказал корреспонденту Sputnik начальник машинно-тракторной станции Министерства сельского хозяйства Абхазии Мурман Джонуа.

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По этой причине Министерство сельского хозяйства Абхазии дополнительно выделило 35 тысяч литров горюче-смазочных материалов для проведения весенне-полевых работ, подчеркнул Джонуа.

"Те люди, которые не вспахивали земли 10-15 лет, изъявили желание, чтобы мы им помогли. Заявок намного больше, чем предполагалось изначально. Поэтому министр сельского хозяйства решил оказать дополнительную помощь крестьянам", — сказал он.

Как сообщил Джонуа, горюче-смазочные материалы распределены по всем районам республики.

"Предполагалось, что в ходе весенне-полевых работ мы вспашем три тысячи гектаров земли. Для этого нам было отпущено из фонда премьер-министра дизельное топливо и масло (ГСМ), от фонда президента было отпущена заработная плата для МТС. Из трех тысяч мы уже вспахали 2 500 гектаров земли", — сказал Джонуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Весенняя пахота

Первая пахота уже завершилась в Очамчырском и Галском районах, полевые работы в Гулрыпшском районе также близки к завершению, сообщил Мурман Джонуа.

"Весенне-полевые работы подходят к концу, затянувшиеся дожди, конечно, помешали проведению работ. В Галском районе уже выполнены работы — 650 гектаров земель вспахано. В Сухумском районе работы пока будут продолжаться, так как там рельеф другой, трудно поддается вспашке", — добавил он.

Первая пахота будет проходить до середины июня, сообщил Мурман Джонуа.

Согласно программе по оказанию помощи селу, Минсельхоз бесплатно вспахивает до одного гектара земли каждому крестьянину.

"Мы очень благодарны руководству за такую помощь, самое трудное — это первая пахота. Для крестьян это большая поддержка, даже те, кто несколько лет не сеяли кукурузу, в этом году решили вновь вспахать земли", — сказал житель села Багмаран Гулрыпшского района Арда Берзения.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил Министерству сельского хозяйства провести первую весеннюю пахоту для крестьян бесплатно. Территория, где планировалось провести пахотные работы, составляла три тысячи гектаров.

На каждый район было предусмотрено по пять миллионов рублей для проведения весенне-полевых работ за счет республиканского бюджета.



