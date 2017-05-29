Бесплатная вспашка: как помогают крестьянам в Абхазии

Министерство сельского хозяйства Абхазии оказало дополнительную помощь крестьянам, сказал корреспонденту Sputnik начальник машинно-тракторной станции Министерства сельского хозяйства Абхазии Мурман Джонуа.

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Ппервая пахота проходит бесплатно, желающих воспользоваться услугой государства стало много, подчеркнул Джонуа.

"Те люди, которые не вспахивали земли 10-15 лет, изъявили желание, чтобы мы им помогли. Заявок намного больше, чем предполагалось изначально. Поэтому министр сельского хозяйства решил оказать дополнительную помощь крестьянам", — сказал он.

Первая пахота уже завершилась в Очамчырском и Галском районах, полевые работы в Гулрыпшском районе также близки к завершению, сообщил Мурман Джонуа.