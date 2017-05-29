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Поле вспахать и трясогузку угостить

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  • Вспашка земель в селе Багмаран
  • Вспашка земель в селе Багмаран
  • Вспашка земель в селе Багмаран
  • Вспашка земель в селе Багмаран
  • Вспашка земель в селе Багмаран
  • Вспашка земель в селе Багмаран
  • Вспашка земель в селе Багмаран
  • Вспашка земель в селе Багмаран
  • Вспашка земель в селе Багмаран
  • Вспашка земель в селе Багмаран
  • Вспашка земель в селе Багмаран
© Sputnik / Томас Тхайцук
В одном лишь Гулрыпшском районе в работах по бесплатной пахоте задействовано 12 тракторов.

Министерство сельского хозяйства Абхазии сообщило Sputnik о том, что бесплатная первая вспашка полей для крестьян республики продлится до середины июня.

Первая пахота уже завершилась в Очамчырском и Галском районах, полевые работы в Гулрыпшском районе также близки к завершению, сообщил начальник машинно-тракторной станции Министерства сельского хозяйства Абхазии Мурман Джонуа.

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"Весенне-полевые работы подходят к концу, затянувшиеся дожди, конечно, помешали проведению работ. В Галском районе уже выполнены работы — 650 гектаров земель вспахано. В Сухумском районе работы пока будут продолжаться, так как там рельеф другой, трудно поддается вспашке", — добавил он.

Первая пахота будет проходить до середины июня, сообщил Мурман Джонуа.

Согласно программе по оказанию помощи селу, Минсельхоз бесплатно вспахивает до одного гектара земли каждому крестьянину.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил Министерству сельского хозяйства провести первую весеннюю пахоту для крестьян бесплатно. Территория, где планировалось провести пахотные работы, составляла три тысячи гектаров.

На каждый район было предусмотрено по пять миллионов рублей для проведения весенне-полевых работ за счет республиканского бюджета.



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