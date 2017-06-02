Лера прилетела: победительница "Ты супер!" вернулась в Абхазию

Sputnik, Анжелика Бения.

Толпа поклонников в сочинском аэропорту едва не задушила в объятиях Валерию Адлейба. Она была готова к фотосессии с фанатами, которые видели ее последние четыре месяца только в телеэфирах и следили за ее успехами на ресурсах Sputnik. Людей в зале прилета было не остановить, казалось, что даже случайные свидетели и прохожие присоединялись к всеобщему ликованию и скандировали вместе со всеми: "Лера, ты супер!". Абхазские танцоры, исполнив специально подготовленный для Валерии номер, заставили и ее показать танец победительницы.

"Я не ожидала, что меня в аэропорту встретит такое количество людей. Мне безумно приятно, что меня так поддерживают", – с трудом сдерживая эмоции, призналась виновница торжественной встречи.

Но еще большее потрясение ее ожидало на российско-абхазской границе. Поклонники с плакатами и флагами так плотно обступили машину, а задние ряды так яростно напирали на счастливчиков, что Валерии не с первого раза удалось открыть дверь и выйти. Когда юная певица все же смогла выйти, на нее обрушился каскад из цветов и плюшевых мишек.

Участники встречи сравнивали победу Валерии Адлейба на международном проекте "Ты супер!" с победами Дениса Царгуш и абхазских футболистов на ConIFA.

А советник президента Абхазии Владимир Зантария посвятил Лере стихотворение, которое написал специально к ее возвращению. "Респект дебютантке, тебе мой респект", — воодушевленно завершил свое выступление Зантария.

Долгожданным назвал приезд Валерии в Абхазию и министр образования Абхазии Адгур Какоба.

"Я поздравляю всех нас. Мы гордимся и хотим, чтобы и дальше все у нее получалось. Мы уверены в ее победах и желаем ей большой удачи", – сказал министр.

Сильно уставшим, но счастливым голосом Валерия поблагодарила поклонников и отметила, что именно благодаря поддержке соотечественников у нее все получилось.

Леру долго не отпускали, но надо было торопиться в Сухум. У маленькой звезды теперь очень плотный график.

Валерия Адлейба приехала в Абхазию сразу после финала молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна 2017" в детском лагере "Артек". Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии получила приглашение на конкурс в Крыму от российского музыканта и композитора Игоря Крутого.