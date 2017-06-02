14:29 02 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Валерия Адлейба вернулась в Абхазию

Лера прилетела: победительница "Ты супер!" вернулась в Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Валерия Адлейба (129)
5751

Победительницу вокального проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik "Ты супер!" Валерию Адлейба встречала в аэропорту корреспондент Sputnik Анжелика Бения.

Sputnik, Анжелика Бения. 

Финал Ты супер!
© Sputnik. Евгения Новоженина
Валерия Адлейба победила в финале проекта "Ты супер!"

Толпа поклонников в сочинском аэропорту едва не задушила в объятиях Валерию Адлейба. Она была готова к фотосессии с фанатами, которые видели ее последние четыре месяца только в телеэфирах и следили за ее успехами на ресурсах Sputnik. Людей в зале прилета было не остановить, казалось, что даже случайные свидетели и прохожие присоединялись к всеобщему ликованию и скандировали вместе со всеми: "Лера, ты супер!". Абхазские танцоры, исполнив специально подготовленный для Валерии номер, заставили и ее показать танец победительницы. 

"Я не ожидала, что меня в аэропорту встретит такое количество людей. Мне безумно приятно, что меня так поддерживают", –  с трудом сдерживая эмоции, призналась виновница торжественной встречи. 

Но еще большее потрясение ее ожидало на российско-абхазской границе. Поклонники с плакатами и флагами так плотно обступили машину, а задние ряды так яростно напирали на счастливчиков, что Валерии не с первого раза удалось открыть дверь и выйти. Когда юная певица все же смогла выйти, на нее обрушился каскад из цветов и плюшевых мишек. 

Участники встречи сравнивали победу Валерии Адлейба на международном проекте "Ты супер!" с победами Дениса Царгуш и абхазских футболистов на ConIFA. 

А советник президента Абхазии Владимир Зантария посвятил Лере стихотворение, которое  написал специально к ее возвращению. "Респект дебютантке, тебе мой респект", — воодушевленно завершил свое выступление Зантария. 

Долгожданным назвал приезд Валерии в Абхазию и министр образования Абхазии Адгур Какоба. 

Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце
© Sputnik. Илья Питалев
Слезы и мечты: финал "Ты супер!" в Кремле
10

"Я поздравляю всех нас. Мы гордимся и хотим, чтобы и дальше все у нее получалось. Мы уверены в ее победах и желаем ей большой удачи", – сказал министр. 

Сильно уставшим, но счастливым голосом Валерия поблагодарила поклонников и отметила, что именно благодаря поддержке соотечественников у нее все получилось. 

Леру долго не отпускали, но надо было торопиться в Сухум. У маленькой звезды теперь очень плотный график. 

Валерия Адлейба приехала в Абхазию сразу после финала молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна 2017" в детском лагере "Артек". Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии получила приглашение на конкурс в Крыму от российского музыканта и композитора Игоря Крутого.

Темы:
Валерия Адлейба (129)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудник полиции в Московском метро, архивное фото
    «Теплый стан» под прицелом

    Задержанные в Москве в конце мая уроженцы Узбекистана, Таджикистана и России планировали взорвать ресторан и станцию метро «Теплый стан».

  • Московский международный автомобильный салон
    В очередь...

    Компания GM Uzbekistan запустила электронную очередь для борьбы с «шапками» – незаконными доплатами за получение авто вне очереди.

  • Таллиннский район Ласнамяэ
    Русский край

    Русскоязычное население в Эстонии живет обособленно, селится в районах похуже и не имеет возможности купить дорогие квартиры.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вспашка земель в селе Багмаран
Поле вспахать и трясогузку угостить
Наступает ночь, открывается библиотека: прошла необычная акция в Сухуме
Наступает ночь, открывается библиотека: прошла необычная акция в Сухуме
Путешествие по Сухуму
Маяк, руины, обезьяны: путешествие по Сухуму

Соцсети

Sputnikabkhazia