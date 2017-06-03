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Совсем не адажио: "Наша Лера" дома

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Темы:
Валерия Адлейба (137)
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  • Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
  • Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
  • Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
  • Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
  • Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
  • Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
  • Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
  • Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
  • Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
  • Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
© Sputnik / Томас Тхайцук
Людей в зале прилета было не остановить, казалось, что даже случайные свидетели и прохожие присоединялись к всеобщему ликованию и скандировали вместе со всеми: "Лера, ты супер!". Абхазские танцоры, исполнив специально подготовленный для Валерии номер, заставили и ее показать танец победительницы.

Победительница международного проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба прилетела на родину из Крыма после финала "Детской Новой волны" 2 июня.

Толпа поклонников в сочинском аэропорту едва не задушила в объятиях Валерию Адлейба. Она была готова к фотосессии с фанатами, которые видели ее последние четыре месяца только в телеэфирах и следили за ее успехами на ресурсах Sputnik. Людей в зале прилета было не остановить, казалось, что даже случайные свидетели и прохожие присоединялись к всеобщему ликованию и скандировали вместе со всеми: "Лера, ты супер!". Абхазские танцоры, исполнив специально подготовленный для Валерии номер, заставили и ее показать танец победительницы.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Видео об этом смотрите здесь>>

Темы:
Валерия Адлейба (137)


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