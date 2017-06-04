Новый Афон: зарождение монастыря

Анакопия, объединившая разрозненные абхазские племена и бывшая некогда столицей Абхазского царства, в период турецкого владычества на этой земле стала местом заброшенным и опустошенным. На возвышенностях располагался турецкий гарнизон, а город представлял из себя заросшие лесом развалины.

Швейцарский путешественник, побывавший в этих краях в начале XIX века, Фредерик Дюбуа де Монпере так описывает Анокопию и места возле реки Псырцха, немного искажая название последней: "На вершине покрытого прекрасными деревьями холма, который вздымается в виде усеченного конуса у левого угла устья Псирсты, торчит старая круглая башня, окруженная полуразрушенными строениями, нельзя проследить взглядом скрытую под листвой стену, соединяющую эту башню с другой, белой башней, на половине склона, но начиная отсюда, можно хорошо различить остатки стены, которая, опускаясь до самого берега, закрывала в былые времена проход по берегу. Это руины Анакопии или Никофии древних карт".

© Sputnik / Томас Тхайцук Часовня в Приморском парке в Новом Афоне

Все начало меняться с момента присоединения Абхазии к России в 1810 году, хотя еще долго эта земля была местом столкновения интересов царской России и Османской империи.

Огромную роль в этом противостоянии сыграл религиозный вопрос. В царской России отчетливо понимали, что, несмотря на двухвековое присутствие на этой земле турков и ислама, мусульманство приживалось здесь не очень прочно, к XIX веку число принявших ислам местных жителей было не так уж и велико.

Вот что пишет об этом историк Вианор Пачулия: "Турки в XVI—XVIII вв. навязали абхазскому населению свою религию — ислам суннитского толка. Однако эта религия не получила в Абхазии широкого распространения. Не случайно поэтому абхазцы выплачивали Турции "харадж" — подушный налог, которым облагались немусульмане". И тогда Россия решила закрепить тут православное христианство, тем более что христианские традиции в этих краях имелись с самых давних, еще апостольских времен. Видимо, так и родилась идея о создании большого монастыря – крупного центра христианства.

© Sputnik. Томас Тхайцук Новый Афон: благословенный

Дело возведения и создания монастыря на абхазской земле было поручено афонским монахам. Они обратились с просьбой к послу России при Оттоманской Порте генерал-адъютанту графу Игнатьеву, чтобы он поставил вопрос перед Кавказской администрацией о предоставлении им хорошего места в достаточном количестве в Закавказье для устройства там мужской обители.

В сентябре 1875 года сюда впервые для выбора предложенных земель прибыли монахи из Афона. Больше всего им приглянулась Анакопия.

Как отмечают специалисты, тому было несколько причин, из которых главная — это богатое христианское прошлое и вера в то, что именно в этих местах, приняв мученическую смерть, был погребен Симон Кананит. Монахи, получившие довольно большие деньги на строительство, приступили к делу практически сразу, и даже выбрали название для монастыря, которое отсылало к прошлому этих мест, соединяя его с настоящим – Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь.

Но разразившаяся в 1877 году русско-турецкая война прервала строительные работы, и монахи покинули Новый Афон, но ненадолго, они вернулись уже в 1879 году и стали работать с еще большим энтузиазмом.

© Sputnik / Томас Тхайцук грот Симона Кананита

"Устав Новоафонского монастыря" давал Новоафонскому монастырю широкие права не только в миссионерской, но и в хозяйственной деятельности. За ним закреплялось 525 десятин лучшей пахотной земли, принадлежавшей ранее крестьянам сел Анухва и Псырцха. Всего монастырю на первых порах было отведено 1300 десятин земли", — пишет историк Вианор Пачулия.

Помимо строительства монастыря, иноки с Афона построили две часовни у старого храма на вершине Анакопийской горы. В одну из них они поместили копию нерукотворной иконы "Иверской богоматери", привезенную, по мнению историка Георгия Амичба, из грузинского монастыря "Ивирон" на Старом Афоне. Именно с тех пор гору стали называть Иверской.

© Sputnik / Томас Тхайцук Часовня на вершине Анакопийской горы

Особенным событием тех времен стало посещение в 1888 году монастыря российским монархом Александром III. В этой поездке отца сопровождал и будущий император, последний российский царь Николай II, тогда ему было двадцать лет. Место, куда ступили с моря на землю монаршие особы в Афоне и сейчас можно точно указать, ведь в честь этого события там была возведена небольшая, но очень красивая часовенка, она сохранились в отличном состоянии и по сей день.

Известно, что Александр III с цесаревичем Николаем помолились в обители, посетили грот Симона Кананита и, осмотрев монастырское хозяйство, отплыли на яхте в Новороссийск. Император позже подарил монастырю небольшой паровоз, который отшельники использовали для транспортировки леса, заготавливаемого в верховьях Псырцхи.

© Sputnik / Томас Тхайцук грот Симона Кананита

Использованы материалы Вианора Пачулия, Георгия Амичба.