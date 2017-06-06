Абхазский чай: от плантации до самовара

В Абхазии чай появился в 1842 году. Первые кусты высадили в Ботаническом саду. Они очень хорошо принялись, и отсюда семена чая повезли в Аджарию. Началась закладка плантаций по всей Грузии и Абхазии. В 1921 году в Абхазии под чаем было уже 400 гектаров. До войны в Абхазии чай рос на 15 257 гектарах. После осталось всего 6 800 гектаров. Сегодня уже числится 5 600 гектаров чайных плантаций.

Возрождение чая

Абхазский чай в советское время имел весьма неплохое качество, шел на экспорт, и его с удовольствием покупали местные жители. Руководство Абхазии два года назад создало специальную программу по восстановлению чайной отрасли в республике, вновь стали обрабатываться уже заросшие плантации.

Подъехав к фабрике, мы увидели "горы" собранного чайного листа. Рабочие разгружали вновь привезенную "зелень", а уже завяленную на солнце отправляли в переработку. Со времен, когда чай собирали вручную, прошло много времени, но процесс все равно остался очень трудоемким. Несмотря на жару, сборщики чая трудятся практически без перерыва.

© Sputnik. Нина Зотина Тарба: рекордный урожай чая будет собран в 2017 году в Абхазии

"Я работаю на чайной фабрике уже 12 лет. Я хочу, чтобы наш чай, как и в прежние времена, пользовался спросом, чтобы наш труд не пропадал. Работа на фабрике, конечно, непростая, но мы уже привыкли к трудной работе", — признался работник предприятия Алик Кварацхелия.

Стоя перед плантацией, конца и края которой не видно, поражаешься, как люди собирали его руками. Листик за листиком, куст за кустом. Сколько терпения и трудолюбия нужно. Присоединился к ним и попытался на себе это испытать.

Занятие мне показалось занимательным, но ненадолго. Нужно знать, какие чайные листы необходимо собирать, чтобы напиток был ароматным и вкусным. Теперь, наливая очередную чашечку чая, буду каждый раз думать о том, какой путь преодолевает чайный лист прежде, чем попасть на стол, и о тех людях, которые вручную бережно его срывают для нас.

В Абхазии на сегодня два предприятия занимаются чаем: "Кутол" и "Лыхны".

Как рассказал директор предприятия "Кутол" Роман Чкадуа, погодные условия этой весной не позволяли приступить к сбору чая раньше.

© Sputnik. Томас Тхайцук Сбор и переработка чая в Абхазии

Сто тонн

Директор фабрики сообщил, что за прошедшую неделю рабочие уже собрали более ста тонн зеленого чайного листа.

"Собранный чай мы отправляем на переработку. Ожидаем собрать до тысячи тонн зеленого листа, может быть, и больше. Урожай будет больше, если летом для чая будет достаточно влаги, весна в этом плане была благоприятной, надеюсь, и летом будут благоприятные погодные условия", — подчеркнул Роман Чкадуа.

Проблем с техникой у фабрики нет, она работает, несмотря на свой преклонный возраст, отрапортовал директор.

"Сборочной и перевозочной техники вполне достаточно, правда, оборудование, установленное на технике, старое, но сами машины в хорошем состоянии. Если техника выходит из строя из-за каких-то мелочей, мы восстанавливаем ее", — говорит он.

От рассвета до заката

Рабочие на чайной плантации работают с раннего утра и до вечера, несмотря на жару. Один из рабочих, ремонтируя свой трактор прямо на месте, философски заметил: "Если не работать, то никто тебе просто так ничего не даст". Чай на полях Кутола собирают шесть тракторов, но первыми выходят две специальные машины, которые очищают кусты от колючек и других зарослей.

"По первому нашему обращению все вопросы решаются. Это предоставление горюче-смазочных материалов, удобрения. Все агротехнические мероприятия проводим вовремя", — рассказывает о господдержке директор Чкадуа.

Но фабричное оборудование — тема для него болезненная. В основном — советское "наследство".

"Крыша нормальная, но оборудование внутри уже на износе, но все равно мы обрабатываем чай. Будет хорошее время, наверное, и государство поможет в приобретении компактного оборудования, а не такого громоздкого, какое есть сейчас", — сказал Чкадуа.

По его словам, за два года существования президентской программы по реанимации чайной отрасли, восстановлено 355 гектаров чайных плантаций. Всего по Очамчырскому району можно реанимировать до 800 гектаров чая, уверен Чкадуа.

© Sputnik. Томас Тхайцук Сбор и переработка чая в Абхазии

Путь к чайнику

Собранный чай везут на фабрику на грузовиках, затем несколько дней лист вялится.

"На первом этапе мы завяливаем чай, затем он попадает в роллерный цех, где его перерабатываем, перемалываем", — сказал главный технолог Лаша Блабба.

В печном цехе чай в течение получаса выдерживают при температуре в 100 и более градусов. Далее его сортируют и купажируют.

Производится чай трех сортов в зависимости от крупности листа: мелкий, средний и крупный. Вкусовые качества, уверяет директор Чкадуа, одинаковые. На чайной фабрике в Кутоле производят только черный чай.

Как рассказал главный технолог Лаша Блабба, абхазский чай идет в основном на экспорт в Россию, что касается внутреннего потребления, то крупные оптовые поставки случаются редко.