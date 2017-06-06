Зеленое "золото": как производят чай в Абхазии

Абхазский чай в советское время славился своим высоким качеством, шел на экспорт, и его с удовольствием покупали местные жители. Руководство Абхазии два года назад создало специальную программу по восстановлению чайной отрасли в республике, вновь стали обрабатываться уже заросшие плантации.

В Абхазии на сегодня два предприятия занимаются чайной отраслью — МУП "Кутол" и МУП "Лыхны". Работники Кутолской фабрики сегодня собирают чай машинами, затем зеленый лист обрабатывается в цехах.

Как сообщил директор предприятия Роман Чкадуа, погодные условия не позволяли начать работы по сбору чая раньше.

Директор чайной фабрики рассказал, что за прошедшую неделю рабочие уже собрали более ста тонн зеленого чайного листа.

Рабочие на чайной плантации работают с раннего утра до вечера, несмотря на жару. Один из рабочих, чиня свой трактор, испортившийся в самый неподходящий момент, заметил, что если не работать, то никто тебе просто так ничего не даст. Чай на полях Кутола собирают шесть машин, перед их выходом плантации очищают от колючек и другой заросли два специальных трактора.

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