Чайное дело

Пресс-центры МИА "Россия сегодня" и Sputnik Абхазия провели трансляцию учредительного съезда благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", которое будет заниматься гуманитарными проектами в области здравоохранения, образования и спорта.
Победительница международного проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба прилетела на родину из Крыма после финала "Детской Новой волны" 2 июня.
Праздничные акции в международный день защиты детей, организованный комитетом по вопросам молодежи и спорту администрации Сухума и Госкомитетом Абхазии по молодежной политике, прошел в парке имени Баграта Шинкуба в Сухуме.
Министерство сельского хозяйства Абхазии сообщило Sputnik о том, что бесплатная первая вспашка полей для крестьян республики продлится до середины июня.
Проблем у жителей Сухума, как в прочем и по всей республике, достаточно много, но жизненные условия некоторых близки к критическим. К этой категории можно причислить жителей улицы Папаскир в Сухуме, которые рискуют сползти в пропасть в прямом значении этих слов.
В день рождения гения русской поэзии Александра Пушкина 6 июня поклонники творчества великого поэта возложили цветы к его памятнику и читали стихи в Сухумском ботаническом саду.
Более 30 вопросов было рассмотрено на заседании Кабинета Министров Абхазии 6 июня 2017 года.
Минобороны Южной Осетии отбирает кандидатов на поступление в военные вузы России – для кадетов и военнослужащих предусмотрены льготы.
Блогер Александр Лапшин надеется, что будет выпущен на свободу, рассказал его адвокат, после встречи с ним в медпункте Бакинского СИЗО.
Митрополит Илларион рассказал, что русский и армянский народы на протяжении столетий связывает Христова любовь.
Казахстанский город Шымкент под угрозой – снабжающая водой город река может размыть скотомогильник со спорами сибирской язвы.
За пять месяцев текущего года в Кыргызстане зафиксировано 158 оползней – как за девять предыдущих лет. Жертвами стихии стали 34 человека.
Тактические учения «Славянское братство-2017», с участием военных из Беларуси, России и Сербии, стартуют сегодня под Брестом.
Россия может создать буферную зону на участке западной границы страны, чтобы оградиться от возможного заноса вируса африканской чумы свиней.
Чемпионат служебных собак начинается в литовском городе Друскининкай – участвуют команды Беларуси, Финляндии, Латвии, Эстонии и Польши.
Мусорный кризис в Кишиневе, где уже несколько суток не вывозят отходы, вынудил премьера созвать заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Почему ОБСЕ теряет свое влияние в Центральной Азии и осознанно идет на конфликт с руководством стран региона.
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Консерваторы предлагают информировать прессу только на эстонском языке, после скандала с переводом пресс-релизов некоторых министерств на русский.
Минобороны Южной Осетии отбирает кандидатов на поступление в военные вузы России – для кадетов и военнослужащих предусмотрены льготы.
Блогер Александр Лапшин надеется, что будет выпущен на свободу, рассказал его адвокат, после встречи с ним в медпункте Бакинского СИЗО.
Митрополит Илларион рассказал, что русский и армянский народы на протяжении столетий связывает Христова любовь.