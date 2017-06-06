Чайное дело

Проблем с техникой у фабрики нет, она работает, несмотря на свой преклонный возраст, рассказал директор предприятия Роман Чкадуа.

"Собранный чай мы отправляем на переработку. Ожидаем собрать до тысячи тонн зеленого листа, может быть, и больше. Урожай будет больше, если летом для чая будет достаточно влаги, весна в этом плане была благоприятной, надеюсь, и летом будут благоприятные погодные условия", — подчеркнул Роман Чкадуа.

Один из рабочих, ремонтируя свой трактор прямо на месте, философски заметил: "Если не работать, то никто тебе просто так ничего не даст". Чай на полях Кутола собирают шесть тракторов, но первыми выходят две специальные машины, которые очищают кусты от колючек и других зарослей.

"Крыша нормальная, но оборудование внутри уже на износе, но все равно мы обрабатываем чай. Будет хорошее время, наверное, и государство поможет в приобретении компактного оборудования, а не такого громоздкого, какое есть сейчас", — сказал Чкадуа.

По его словам, за два года существования президентской программы по реанимации чайной отрасли восстановлено 355 гектаров чайных плантаций. Всего по Очамчырскому району можно реанимировать до 800 гектаров чая, уверен Чкадуа.



