Два часа счастья: "Примадонны" покорили зрителей РУСДРАМа

СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Премьера спектакля "Примадонны" состоялась в Русском театре драмы в среду 15 июня.

На первый показ комедийного спектакля "Примадонны" к зданию РУСДРАМа пришло большое количество любителей театрального искусства. Все были в предвкушении чего-то необычного и интересного.

До начала спектакля зрители в непринужденной обстановке общались в фойе театра за чашечкой кофе. “Говорят, смешной спектакль", — произнес один из зрителей, подогрев и без того немалый интерес к постановке.

По сценарию спектакля, два молодых актера случайно узнают, что богатая старушка преклонных лет ищет своих племянниц, которых она потеряла много лет назад, для того чтобы отдать им свои миллионы. Узнав об этом, актеры, переодевшись в женские одежды, решают выдать себя за племянниц богатой старушки.

Роли двух безработных актеров играли Джамбул Жордания и Рубен Депелян. Эпизоды, связанные с переодеванием в женские одежды, а также и другие сцены спектакля вызывали у зрителей искренний смех и восхищение талантливой игрой актеров.

Фотоленту смотрите здесь >>

Видео смотрите здесь >>

Поклонники театрального искусства остались довольны увиденным зрелищем, многие отмечали, что комедийных спектаклей должно быть больше во всех театрах республики.

© Sputnik / Илона Хварцкия "Примадонны": для тех, кто любит погорячее

"Для нас такие спектакли, можно сказать, в новинку, комедийные спектакли позволяют расслабиться, по-новому взглянуть на вещи, спасибо режиссеру и актерам за такую постановку", — сказала одна из зрительниц.

"Примадонны" в РУСДРАМе замечательные. Веселая буффонада, обрамленная хорошей музыкой и феерическим светом, виртуозной режиссерской раскадровкой, написал в своем Facebook заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия под впечатлением от спектакля.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

Гендиректор театра Ираклий Хинтба после премьеры поблагодарил режиссера, актеров и зрителей постановки.

"Спасибо Сергею Ефремову за потрясающий спектакль, спасибо нашим невероятным артистам за блестящую игру, спасибо любимым зрителям за аншлаг. "Примадонны" — это два часа счастья!" — заметил Хинтба.

Спектакль "Примадонны" в Русском театре драмы зрители могут увидеть и сегодня 16 июня, начало в 19.00 часов.