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Леди с крутым характером: премьера в РУСДРАМе

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36-й сезон РУСДРАМа (58)
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  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
  • Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
© Sputnik / Илона Хварцкия
Герои Джамбула Жордания и Рубена Депеляна узнают из газеты о богатой "тетушке".

В Русском государственном театре драмы имени Фазиля Искандера в четверг 15 июня прошла премьера комедийного спектакля "Примадонны".

По жанру это фарс. Спектакль поставил приглашенный режиссер Сергей Ефремов, который  специализируется на подобных постановках.

По сюжету два безработных актера в исполнении Джамбула Жордания и Рубена Депеляна разъезжают по городам и весям американской глубинки с дилетантскими постановками Шекспира. Они вдруг узнают из газет, что одна богатая старушка ищет наследниц, которые исчезли много лет назад. Мужчины переодеваются в женщин и начинают борьбу за миллионы. Им предстоит убедить в том, что они те, за кого себя выдают, и саму старушку, и ее родственников и знакомых.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Видео смотрите здесь >>

Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (58)


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