Леди с крутым характером: премьера в РУСДРАМе

По жанру это фарс. Спектакль поставил приглашенный режиссер Сергей Ефремов, который специализируется на подобных постановках.

По сюжету два безработных актера в исполнении Джамбула Жордания и Рубена Депеляна разъезжают по городам и весям американской глубинки с дилетантскими постановками Шекспира. Они вдруг узнают из газет, что одна богатая старушка ищет наследниц, которые исчезли много лет назад. Мужчины переодеваются в женщин и начинают борьбу за миллионы. Им предстоит убедить в том, что они те, за кого себя выдают, и саму старушку, и ее родственников и знакомых.