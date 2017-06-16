Мужественные наследницы: РУСДРАМ показал "Примадонн"

"Примадонн" поставил приглашенный режиссер Сергей Ефремов, который специализируется на постановках в легком жанре.

По сюжету два безработных актера в исполнении Джамбула Жордания и Рубена Депеляна разъезжают по городам и весям американской глубинки с дилетантскими постановками Шекспира. Они вдруг узнают из газет, что одна богатая старушка ищет наследниц, которые исчезли много лет назад. Мужчины переодеваются в женщин и начинают борьбу за миллионы. Им предстоит убедить в том, что они те, за кого себя выдают, и саму старушку, и ее родственников и знакомых.

Театр долго искал пьесу, чтобы ввести в репертуар легкую комедию без всяких подтекстов. В РУСДРАМе есть постановки классики — "Тартюф" и "Пять вечеров", трагикомедия "Рождество в доме Купьелло", детские спектакли "Железный дровосек" и "Черная курица", мюзикл "РУСДРАМ-шоу". Логичным расширением репертуара должен был стать фарс. Такие постановки всегда популярны у публики.

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