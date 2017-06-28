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Республиканский выпускной 2017

Медали и вальс в черкеске: лучших выпускников Абхазии награждали в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Лучших из лучших - отличников и медалистов - выпускников 2017 года чествовали в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба в Сухуме 28 июня.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Амра Амичба. Из 1922 выпускников республики девять окончили школу с золотой медалью, на "отлично"  - 54 выпускника.

Республиканский выпускной 2017
© Sputnik / Томас Тхайцук
Республиканский выпускной 2017

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От имени президента Абхазии выпускников 2017 года поздравил советник Владимир Зантария. В своем выступлении он отметил, что выпускники школ Абхазии демонстрируют в высших учебных заведениях России и Абхазии превосходные результаты.

"Приезжают на родину с красными дипломами. Начинают работать на благо родины, демонстрируя блестящие знания, — сказал Зантария. – И нынешние ученики школ радуют успехами в области спорта, искусства. Стоит вспомнить победительницу конкурса "Ты супер!" Валерию Адлейба. А сейчас я слышу еще про одну восходящую звездочку Милену Барциц. Желаю всем новых свершений, которые всему миру лучше всего расскажут об Абхазии". 

Самым запоминающимся днем для вчерашних школьников министр образования и науки Адгур Какоба назвал день вручения аттестатов об окончании среднего учебного заведения.

"Вы шагаете в большую взрослую жизнь с багажом знаний, накопленным за 11 лет учебы в школе. Ваши педагоги и родители сделали все возможное, чтобы вы имели возможность учиться и познавать новое. Уважайте труд учителей и родителей. В вас верят. Сохраняйте традиции великих людей, о которых вы узнавали из учебников", — сказал Какоба. 

Запоминающимся был выход за медалью выпускника сухумской школы №4 Зураба Тужба: в абхазской национальной одежде – в праздничной белой черкеске и сапогах. Завершило образ его выступление, где медалист цитировал стихи народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба о значении слова и любви народа.

Республиканский выпускной 2017
© Sputnik / Томас Тхайцук
Республиканский выпускной 2017

"Слово может залечить рану, а может и нанести непоправимый вред человеку. Следите за тем, что говорите, — сказал Зураб Тужба, обращаясь к выпускникам. –  И путь каждый из вас станет достоин народной любви".

Шестеро медалистов: Роберт Бостанджян, Садия Зантария, Зураб Тужба, Расида Миквабия, Александр Чкадуа, Алмас Шалашава — уже поступили в высшие учебные заведения России. А трое медалистов: Адгур Ампар, Есма Герзмава и Леонардо Гунба — собираются поступить в АГУ.

"Уважайте старших и будьте примером для младших", — сказал в качестве напутствия выпускникам отец золотого медалиста из села Члоу Зураб Шалашава. 

Выпускник гагрской средней школы № 2 Роберт Бостанджян уже поступил в МГТУ имени Баумана. От имени всех выпускников 2017 года поблагодарил педагогов, Министерство образования и науки за интересные годы учебы в школе, за олимпиады и спартакиады, за то, что предоставили возможность развить свой потенциал. 

На сцене Абхазской филармонии отличники и медалисты устроили массовый флеш-моб, к которому подготовились с помощью хореографа Вероники Полуэктовой: разбились по парам и станцевали вальс, а затем и абхазский танец.

Республиканский выпускной 2017
© Sputnik / Томас Тхайцук
Республиканский выпускной 2017

 



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