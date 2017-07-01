Столица Абхазии празднует день города

СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Праздничные гуляния по случаю Дня города Сухум проходят на Набережной Махаджиров, сообщил корреспондент Sputnik с места события.

По словам председателя комитета по вопросам молодежи и спорта администрации столицы Абхазии Джона Атумава, для жителей и гостей столицы организован ряд развлекательных и спортивных мероприятий.

"Празднование Дня нашего города становится хорошей традицией. Мы привлекаем все наши силы, прикладываем старания, чтобы и наши жители, и наши гости смогли отдохнуть и приятно провести время", — сказал Атумава.

Более подробно о мероприятиях, рассказала главный специалист Комитета по вопросам молодежи и спорту администрации Сухума Эсма Квициния. В частности она отметила, что одновременно, в разных частях набережной проводятся фотовыставка, спортивные состязания и развлечения для детей.

"Второй год отмечаем День нашей столицы. В прошлом году отмечали праздник на стадионе. На этот раз, мы немного изменили формат празднования и решили отметить его в излюбленном месте горожан и гостей – на Набережной Махаджиров. На площади Багапша проходит фотовыставка "ConIFA 2016", возле Брехаловки – шахматные состязания, перед Драмтеатром — матчевый поединок между боксерами Ростова-на-Дону и Сухума, в парке имени Баграта Шинкуба – выставка работ молодых художников, ярмарка ручных изделий, детский развлекательный уголок", — перечислила Квициния.

© Sputnik / Томас Тхайцук День города Сухум

Житель столицы Сергей Бутба отметил, что проводимые праздничные мероприятия его радуют и что он с удовольствием наблюдал за поединком абхазских и российских боксеров.

"Интересно понаблюдать за молодыми спортсменами. Кто знает, может среди них есть будущий Олимпийский чемпион? А в общем, на набережной царит приятная и теплая атмосфера, что не может не радовать. Всех с праздником!", — сказал Бутба.

В общей сложности в матчевом поединке абхазских и российских юных боксеров участвовало восемь пар. По итогам соревнований большинство побед было добыто местными спортсменами. Но, пол словам Джона Атумава, кубки и грамоты достанутся всем участникам поединков.

В другой части набережной, на площади Сергея Багапша, проходит фотовыставка "ConIFA 2016", напоминающая о победе абхазских футболистов на Чемпионате мира.

Еще одним развлечением для участников праздничных гуляний, стало караоке на абхазском языке. Любой желающий мог выбрать любимую песню и похвастаться своим вокалом перед всеми посетителями Брехаловки.

Позже, к 22 часам, основные праздничные мероприятия переместятся к железнодорожной платформе "Гума", где пройдет праздничный концерт. Перед зрителями выступят местные артисты, хореографические ансамбли. По окончании первой частик концерта, в 23:30 все любители живого звука, живой музыки смогут насладиться блюзом группы "Red Rocks". В завершении празднования дня Сухума, по словам организаторов, будет устроено феерическое лазерное шоу.