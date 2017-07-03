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Архивное фото.

Хаджимба: вопрос гражданства России для жителей Абхазии скоро решится

© Sputnik. Григорий Сысоев
В Абхазии
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Выдачу российского гражданства гражданам Абхазии прокомментировали Рауль Хаджимба и Владислав Сурков после встречи в Сухуме.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Задача по выдаче гражданства России гражданам Абхазии должна быть решена в ближайшее время, сказал президент республики Рауль Хаджимба после встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым. 

"Документы готовы, они практически уже находятся в Кабинете министров. Я надеюсь на то, что российская и абхазская стороны в ближайшее время закончат решение этих задач", — отметил глава государства.

Сурков подчеркнул, что с российской стороны помех в решении этого вопроса не существует.

"С нашей стороны в решении этого вопроса препятствий нет", — сказал помощник российского президента.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik. Евгения Новоженина
Захарова о возобновлении выдачи гражданства России жителям Абхазии

В апреле 2017 года в интервью Sputnik директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова сообщила, что до 2008 года жители Абхазии получали российское гражданство как соотечественники, по ускоренной схеме. После признания независимости Абхазии Российской Федерацией, по отношению к жителям республики действуют те же правила, что и к гражданам других стран на постсоветском пространстве.

Вместе с тем Захарова заявила, что упрощение получения гражданства жителям Абхазии – одно из обязательств России по договору между Россией и Абхазией "О союзничестве и стратегическом партнерстве" от 24 ноября 2014 года. По словам дипломата, проект соответствующего соглашения уже разработан российской стороной и должен вступить в силу с другим документом — соглашением об урегулировании вопросов двойного гражданства.

В ходе рабочей встречи Рауль Хаджимба и Владислав Сурков обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений. В частности президент республики сказал, что продолжен процесс двусторонней работы по реализации Инвестпрограммы и Инвестиционного агентства. В свою очередь помощник российского президента назвал двустороннюю работу слаженной, и подчеркнул, что политическая стабильность в республике благоприятная и это сказывается на развитии республики.




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