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Жесткая посадка прогулочного самолета в Пицунде

Прокуратура Гагры расследует падение самолета в Пицунде

© Фото: Гурам Инапшба
В Абхазии
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Темы:
Падение прогулочного самолета в Пицунде (5)
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Прогулочный самолет А – 33 упал в Пицунде 6 июля. В результате инцидента двое пассажиров самолета были доставлены в больницу.

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Прокуратура Гагрского района совместно с транспортной прокуратурой расследуют причины падения прогулочного самолета в Пицунде, сообщил корреспонденту Sputnik глава администрации Пицунды Виталий Хутаба.

"Сразу же после падения самолета, заместитель главы администрации прибыл на место и помогал в отправке в больницу пострадавших",  - добавил он.

Генеральный директор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба Вячеслав Эшба рассказал, что пилот, упавшего самолета имел необходимые разрешительные документы на осуществление полетов.

Упавший самолет работал в Абхазии в течение трех лет. По словам медиков, жизнь пострадавших находятся вне опасности, для прохождения дальнейшего лечения пассажиры перевезены в сочинский стационар, а 54-летний пилот Али Ашхацава, лежит в Гагрской районной больнице с сотрясением головного мозга и переломом ребер. 

Темы:
Падение прогулочного самолета в Пицунде (5)


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