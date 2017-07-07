Прокуратура Гагры расследует падение самолета в Пицунде

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Прокуратура Гагрского района совместно с транспортной прокуратурой расследуют причины падения прогулочного самолета в Пицунде, сообщил корреспонденту Sputnik глава администрации Пицунды Виталий Хутаба.

"Сразу же после падения самолета, заместитель главы администрации прибыл на место и помогал в отправке в больницу пострадавших", - добавил он.

Генеральный директор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба Вячеслав Эшба рассказал, что пилот, упавшего самолета имел необходимые разрешительные документы на осуществление полетов.

Упавший самолет работал в Абхазии в течение трех лет. По словам медиков, жизнь пострадавших находятся вне опасности, для прохождения дальнейшего лечения пассажиры перевезены в сочинский стационар, а 54-летний пилот Али Ашхацава, лежит в Гагрской районной больнице с сотрясением головного мозга и переломом ребер.